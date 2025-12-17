晶瑞光跨入無人機光學模組供應鏈 第4季逐步出貨

（中央社記者潘智義台北17日電）將光學薄膜製程整合半導體微顯影技術的晶瑞光電今天表示，積極布局無人機、無人載具應用市場，整合多年光學薄膜、濾光片、光感測晶片等技術，提供高附加價值模組化解決方案。

晶瑞光指出，以主力產品類藍玻璃濾光片（New Blue Glass）為例，除了既有手機、車載、無人機、無人載具等應用外，晶瑞光已將NBG產品延伸模組化，並切入單光鏡頭模組供應，與台灣重要無人機製造商展開合作，於今年第4季逐步出貨。

廣告 廣告

晶瑞光說明，由於模組產品較單一元件類藍玻璃濾光片的價格高百倍，晶瑞光積極規劃建置年產能250K單光鏡頭模組，隨著未來出貨至歐洲、美國及特殊應用市場的需求拉升，將為明年營收注入成長動能。

晶瑞光解釋，無人機影像系統對於鏡頭、濾光片與感測模組的規格要求，已逐步與車載等級接軌，包含尺寸、環境耐受性、長距離傳輸、長時間運作可靠度、高穩定度成像、高解析度等，與晶瑞光既有車載、飛時測距（ToF）與高階光學產品線高度重疊，形成技術延伸優勢。

晶瑞光電指出，布局無人機、無人載具市場，提供包含彩色夜視影像模組、紅外熱成像模組、遠距離攝像模組等，成功打入國內無人機廠商供應鏈。（編輯：張良知）1141217