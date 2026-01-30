晶碩去年每股賺逾20元 擬配息10元

▲隱形眼鏡大廠晶碩公布2025年財報，營收為新台幣70.39億元，年增3.2%，歸屬母公司淨利16.28億元，年減11%，每股純益20.87元。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 隱形眼鏡大廠晶碩公布2025年財報，營收為新台幣70.39億元，年增3.2%，歸屬母公司淨利16.28億元，年減11%，每股純益20.87元；晶碩表示，2025年獲利減少，是因第2季起受新台幣升值影響，今年匯率衝擊因素可望趨於收斂。

晶碩股利政策也出爐，今日董事會決議，2025年擬配發現金股利每股10元，配發率約47.9%。

晶碩去年12月公告，決議增資越南子公司蓋新廠，金額約10.98億元，晶碩表示，因生產基地9成位於台灣，另有一個廠在中國，產能過於集中，2025年增資越南是為了分散基地地緣政治風險，越南廠房預計今年底或明年初啟用。

晶碩光學創立於2009年，為和碩聯合科技及景碩科技共同轉投資的公司，主要從事軟式隱形眼鏡設計、研發、製造與銷售。

晶碩今日股價大多時間在盤下震盪，不過尾盤有買單挹注，終場上漲4元或1.4%，收在290元。

