晶英酒店推盧昂血鴨現榨桌邊秀

晶英西餐廳主廚黃國維以純銀打造的「榨鴨器」展演榨鴨血與醬汁烹煮。 （晶英酒店提供）

記者陳治交∕台南報導

晶英酒店無隅餐廳推出法式經典全鴨料理「盧昂血鴨」，西餐廳主廚黃國維以純銀打造的「榨鴨器」展演榨鴨血與醬汁烹煮，呈現難得一見的現榨桌邊秀。

血鴨源自法國諾曼第的「盧昂」城，擁有逾四百年歷史，相傳在古老的獵場中，禽鳥十足珍貴，獵人為封存鴨肉最原始的滋味，會以紅酒、香料燉煮鴨血與內臟，使其形成濃稠醬汁。直至一八九二年，巴黎米其林銀塔餐廳以頂奢的純銀榨鴨器來榨取鴨骨精華，將這道菜餚重新詮釋並推向法餐殿堂。

晶英酒店西餐廳主廚黃國維以純銀打造的「榨鴨器」展演料理，將修整成小塊的鴨骨放入銀器，緩緩榨出鴨血及骨髓精華，奶油慢火炒香干蔥，再加入鴨肝拌炒，並以波特酒增添果香，隨後淋上白蘭地燃焰，繁複工序醬汁，佐以特製鴨油千層薯塊與時蔬，展現奢華手藝。