晶英酒店與天主教德蘭啟智中心合作推出限量公益禮袋。（晶英酒店提供）

記者陳治交／台南報導

迎接溫馨聖誕月，晶英酒店與天主教德蘭啟智中心合作推出限量公益禮袋，以智青原創繪畫為亮點設計束口袋，搭配飯店主廚創意打造木乃伊薑餅、經典造型薑餅人與手工烘烤芒果乾，每袋愛心價二百五十元即可收藏。

德蘭啟智中心以早療、長照與身障支持服務為基礎，串起身心障礙者、長者與社區居民交流互動，晶英酒店發揮地方創生與傳遞愛心的精神，選用百分之百可回收杜邦紙製作公益袋，印上智青阿全手繪「生命的花朵」，象徵勇氣與希望。

限量公益禮袋有點心房主廚廖楷平以永續豆渣製成的經典薑餅人，以及因應明年埃及法老展所打造的創意木乃伊薑餅，再加上智青們親手烘製的天然芒果乾，公益袋售價二百五十元，薑餅人與薑餅樹單售每隻七十五元，此次義賣所得扣除成本，將捐助德蘭啟智中心作為營運經費。

此外，晶英酒店推出應景聖誕甜點，包括個人小蛋糕紅帽腰帶、雪白鈴鐺、紅色麋鹿，還有冬雪草莓慕斯、雪舞伯爵巧克力、栗子起士及節慶麵包潘那朵妮、史多倫、薑餅屋。今年更加碼販售晶華酒店與東京代官山人氣甜點店Dolce Tacubo聯名聖誕禮盒，無論是交換禮物或是聚餐甜品都是最佳選擇。