晶英酒店首創飯店人機協作

智領未來科技公司(左)與晶英酒店總經理李靖文(右)共同啟動「飯店人機協作」管理新模式。（晶英酒店提供）

記者陳治交∕台南報導

在面對旅宿業全球缺工挑戰，加上迎接ＡＩ智慧旅宿時代，晶英酒店與智領未來科技公司合作，啟動全台首創「飯店人機協作」管理新模式，導入清潔、送物、帶位與運送等多款智能機器人，打造數位轉型的旅宿新典範。

晶英酒店總經理李靖文表示，「ＡＩ不會取代人，但懂得運用ＡＩ的團隊將成為未來的關鍵力量。透過人與機器人共學與共創，我們將走向『ＡＩ旅宿實驗學院』，開啟飯店服務的嶄新篇章。」

晶英酒店以「人機協作」為核心精神，從任務屬性、動線設計到作業流程進行全盤評估，導入清潔、送物、帶位與運送等多款智能機器人。這支以「智慧夥伴」定位的團隊，承擔重複性與高勞動量的工序，降低工傷風險與緩解人力不足問題，同時讓員工得以把時間投入更具溫度、創造力與情感連結的服務情境，兼顧營運效率與顧客滿意度，落實真正「以人為本」的智慧旅宿型態。

配合機器人團隊上線，晶英酒店同步啟動「人機協作領導職能建構計畫」，優化服務流程與顧客體驗，打造以人才與科技並行的智慧旅宿新模式。