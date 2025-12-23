晶華打造聖誕大餐 邀您在室內最高的聖誕樹下，享受佳節氛圍的豐盛餐點！



台北晶華酒店全台室內最高聖誕樹(圖：台北晶華提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

聖誕佳節再過二天就將來臨，許多地方都妝點著的濃濃的耶誕氛圍，其中台北飯店中，最受青睞的晶華聖誕樹，是許多人心中共同的聖誕記憶，甚至許多人到這個時節之際，都會前往去打卡，為許多人留下深刻的童年回憶，台北晶華為邀請民眾到晶華一聚，即日起至 12 月 31 日，飯店以燈光、音樂與節慶裝置妝點冬日空間，並於二樓Robin’s以及中庭azie餐廳同步推出多款聖誕大餐，邀請消費者闔家團聚、歡度佳節。值得一提的是──今年因行憲紀念日，讓聖誕節得以佔光都有一天FUN假日，大家不妨好好慶祝一下！

聖誕樹何其多，您知道嗎？全台室內最高聖誕樹在哪兒嗎？台北晶華酒店矗立於飯店中庭、三層樓高的聖誕樹，總高近12公尺，樹身綴滿2,000顆象徵海瑞溫斯頓Harry Winston品牌色的藍球與金球，搭配綠白色交織的榭寄生葉，充滿佳節愉悅氛圍，是每年台北聖誕節的經典地標，甚至被稱為全台飯店室內最高聖誕樹，除了聖誕樹還有聖誕老公公合照，是許多台北人每年慶祝聖誕節的重要儀式感來源。今年，晶華再次以與海瑞溫斯頓Harry Winston共同佈置的精品聖誕樹為核心、延伸規劃出集結多個異國品牌的節慶小市集，精選由晶華點心房、東京甜點名店Dolce Tacubo、Ginzasand銀座三明治、沐蘭SPA以及英國絨毛玩偶品牌 Keel Toys，等推出的多款應景禮品與節慶禮籃，消費者可以在光影與音樂環繞下，挑選傳遞祝福的心意，為歲末時節增添更多互動與溫度。









晶華_聖誕甜點







Dolce Tacubo聖誕霜淇淋







Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴 雙層午茶組







晶華_Robin'sGrill 經典戰斧牛排





在聖誕的氛圍中，聖誕大餐、甜點更是許多人過節的應景美食，為此，晶華酒店由法籍甜點行政主廚羅倫打造出聖誕提拉米蘇、巧克力慕斯及應景薑餅屋等烘焙甜品供民眾訂購外帶、餐廳也以豐盛的佳節美饌，迎接聖誕節的到來。二樓Robin’s Grill牛排館以頂級食材鋪陳聖誕盛宴，從法國白鱘魚子醬、緬因州龍蝦到日本鹿兒島 A5 黑毛和牛與多人分享的豪邁戰斧牛排，展現節慶餐桌的奢華氣勢，套餐價格4,980元+10%起。Robin’s Teppanyaki鐵板燒則以細膩演繹冬季海味，集結海膽、鱈蟹與和牛等主菜選項，搭配聖誕限定甜點，層層推進節慶饗宴的高潮，套餐價格5,280元+10%起。

中庭的azie 餐廳亦同步推出聖誕限定菜單，以布瑞塔起司、馬賽鮮魚湯、爐烤美國肋眼牛排與巧克力費南雪組成溫暖而富有節慶感的套餐，適合家庭聚餐與節日相聚，套餐價格每人1,580元+10%。點心房主廚羅倫亦攜手 Harry Winston 呈獻「Harry Winston’s Winter Wonderland 冬日夢幻饗宴」雙層午茶組，在三層樓高聖誕樹的璀璨光影映照下，以宛如珠寶工藝般的甜點與精緻鹹點，為冬日午後注入最具儀式感的節慶時光。雙層午茶組每組價格2,580元+10%，可供兩人食用。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，聖誕檔期不僅是年度營運的重要節點，更是我們連結城市文化、深化旅客情感與展現品牌整合力的關鍵時刻。透過整合餐飲創意、空間策劃與節慶體驗，晶華持續強化在高端生活風格與城市旅宿市場中的定位，同時以更友善環境與社會的方式，為城市累積能被世代共享的節慶記憶，穩健推進集團長期價值的成長。

以上圖片：台北晶華提供



