晶華聖誕‧慈善市集 11/29溫暖登場，星級名廚、聖誕老公公與一起共享「樂」！

【旅遊經 洪書瑱報導】

天氣突然變冷，但也象徵聖誕溫馨的鈴聲越來越近，感覺耶誕的氛圍越來越濃，台北晶華為迎接溫馨聖誕季，將於 11 月 29 日（六） 在飯店前方的「時尚廣場」，舉辦 「晶華聖誕‧慈善市集」。活動當天不僅有Live DJ 派對，以及充滿節慶氣息的手作薑餅屋體驗，連深受大小朋友歡迎的聖誕老公公都將蒞臨現場，與大家一起參與活動，並能合影拍照，除此之外，滙集了星級名廚與館內中西餐廳及甜點團隊，帶來應景的美食，讓民眾一站式體驗多家主廚設計的美味外！還有「晶華」所珍藏二手良品餐具，以百元起跳的實惠價格，讓民眾撿便宜，也能一同創造「永續」與「公益」的真諦！

晶華_董事總經理吳偉正邀請民眾一同前來慈善市集，在冬日暖陽與樂音中共同感受城市最溫暖的聖誕氛圍。





「晶華聖誕‧慈善市集」活動自 2023 年推出以來深受民眾喜愛，今年以「永續、共好、循環」的核心理念，邀集米其林星級名廚與晶華酒店中餐、西餐及甜點行政主廚團隊，共同推出節慶限定美饌，同步販售五星級廚房使用的精選食材與飯店珍藏二手良品餐具，以百元起跳的實惠價格，打造兼具美味、永續與節慶氛圍的冬日盛會。









晶華聖誕慈善市集將於11月29日溫暖登場，由三位星級名廚領銜，歲末年終以永續美味傳遞溫暖與幸福。





今年市集邀請到星級名廚 伊恩．基第差 Ian Kittichai（Coast）、林明健Kin Lin（Golden） 與 羅偉誠Leo Lo（Circum-） 帶來炸香茅雞腿配港式咖喱醬、奶黃流心芋角等限量節慶料理。不僅如此，晶華酒店中餐、西餐及甜點行政主廚團隊亦將推出多款溫暖人心的歲末美饌，包括時令佳餚、風味小點、冬季調飲與手作甜點，連世界50大調酒 Bar Mood也將於現場設攤，讓民眾能以市集形式一次品味多家名廚、五星餐廳、與世界級調酒的代表性風味。現場同時販售五星廚房嚴選食材以及兼具美感與永續價值的二手良品餐具，鼓勵民眾以實際行動支持永續飲食與循環選物。

除豐富美食與永續選品外，今年活動也精心安排多項適合親友一同參與的節慶體驗，包括：Live DJ 派對、深受大小朋友歡迎的 聖誕老公公合照，以及充滿節慶氣息的 手作薑餅屋體驗。透過多元互動，民眾可在輕鬆愉快的氛圍中享受聖誕季的歡樂，為歲末時光增添更多美好回憶。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，聖誕節象徵著分享與祝福，晶華很榮幸能透過餐飲專業與永續理念，為社會帶來正向力量。秉持晶華多年深耕公益的精神，本次活動所有收入將在扣除必要成本後全數捐贈予喜憨兒社會福利基金會，為弱勢家庭與青年提供更多支持。誠摯邀請民眾走入中山區的節慶熱點，在冬日暖陽與樂音中品味佳餚、留下回憶、支持公益，共同感受城市最溫暖的聖誕氛圍。

2025 台北晶華聖誕慈善市集

活動時間：2025.11.29（六）11:00–16:00 一日限定

活動地點：台北晶華酒店前方「時尚廣場」

台北晶華酒店地址：台北市中山北路二段39巷3號

以上圖片：台北晶華提供