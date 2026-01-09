晶華迎接草莓季 再邀首爾草莓蛋糕霸主─「經典草莓園蛋糕」回歸，還有多款草莓甜品！



韓國人氣甜點品牌KITCHEN205招牌「經典草莓園蛋糕」

草莓因為其獨特的鮮紅果實，加上可愛小巧的外表與酸甜的口感，一直給人有一種戀愛的滋味，深受消費者喜愛，也有許多烘焙及飯店業者紛紛在這個時節，推出「草莓季」活動，近一二年來，台北飯店「草莓戰場」中，台北晶華憑藉著幾項大動作，穩坐「口碑王」的寶座，而今年又有什麼大作呢？台北晶華表示，即日起於館內多間餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款草莓限定甜點，打造城市中最具儀式感的冬季甜點盛宴。包括：去年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品牌「KITCHEN205」也將於1月22日至2月22日快閃回歸，帶來「經典草莓園蛋糕」以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」兩款新品，讓台灣消費者一同透過味蕾感受當令美味。另，位於酒店一樓的azie餐廳也同步推出冬日草莓帕妃單入搭配咖啡或茶的

KITCHEN205全新推出「巧克力草莓蛋糕」，以巧克力蛋糕體結合鮮草莓與奶油，風味更為成熟濃郁。





二度來台快閃，KITCHEN205除帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」外，更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底，夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓園蛋糕」。蛋糕頂層覆以細緻巧克力鏡面並綴上整顆草莓，切面層次清晰分明，草莓的清新酸甜與巧克力的深沉香氣達到優雅平衡，風味更顯成熟濃郁，提供偏好大人系甜點的消費者截然不同的選擇。









「冬日草莓帕妃」以杯裝呈現莓果層次與視覺結構，杯裝形式便於攜帶與分享，適合節慶聚會或送禮。





另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，完整展現KITCHEN205強調的「草莓主角感」。整體風味清爽不膩、視覺張力十足，外帶限定推出的「冬日草莓帕妃（2入組）」，每組售價880元，內用則是由單入草莓帕妃杯搭配飲品組成「冬日草莓帕妃午茶組」，每組售價780元。









「法式經典草莓慕斯蛋糕」以手指餅乾海綿與香草慕斯林堆疊整顆草莓，口感輕盈而富視覺張力







「草莓聖安娜泡芙」以焦糖泡芙、焦糖酥皮與香草香緹組成法式經典，呈現優雅莓果風味。





在草莓季的時節，台北晶華甜點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）同樣操刀設計多款草莓甜點，其中「草莓布雷斯特泡芙 Strawberry Paris Brest」是以新鮮草莓搭配蜜漬草莓與開心果慕斯琳奶油，帶出多層風味與香氣。「草莓聖安娜泡芙 Strawberry St. Honoré」是以焦糖酥皮與焦糖泡芙堆疊香草香緹、草莓醬與鮮草莓，展現正宗法式經典；「法式經典草莓慕斯蛋糕 Fraisier」結合手指餅乾海綿、香草慕斯林與整顆草莓，造型吸睛亮眼、口感輕盈滑順。另有適合分享的「草莓塔」、口感香酥的「草莓千層酥」與充滿過年意象的「草莓元寶」等品項，為今年草莓季增添更多精彩選擇。

晶華草莓季的另一大亮點，就是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖KITCHEN205再次回歸。其中招牌「經典草莓園蛋糕」，曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，一顆顆色澤鮮豔的新鮮草莓，搭配清爽的鮮奶油與濕潤的海綿蛋糕體，無論是在風味層次或視覺呈現上都令人驚豔。去年來台快閃一個月亦創下銷售萬顆的傲人成績，打破晶華酒店開幕以來的單月蛋糕銷量，眾多粉絲也早已敲碗等待2026年的草莓季再度品嘗到KITCHEN205「以草莓為尊」的獨特美味。





上述兩款KITCHEN205蛋糕6吋1,980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元。另由台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫設計的草莓甜點，每款380元起，民眾即日起可在「晶華美食到你家」美食平台預購。

