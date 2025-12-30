晶豪科又噴！DDR3供給被擠壓＋11月獲利暴增

▲晶豪科漲停，外資持續站在買方。台股示意圖。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體多頭熱度延燒，晶豪科今（30）日強勢表態，攻上漲停107.5元，市場解讀，晶豪科以DDR3等舊世代產品為主，真正的利多關鍵在供給端因大廠資源投向AI產品而被擠壓。

隨AI熱潮推升整體記憶體需求，多數大廠產能優先投向HBM等高附加價值產品，導致車用、工控、網通等長生命週期應用所需的DDR3、DDR4等舊規格供給彈性變小，也讓價格更有撐。

加上獲利表現確實亮眼，晶豪科公布11月自結獲利高達5.57億元，年增16.86倍，每股純益0.92元，年增17.4倍，表現亮眼，單月賺贏第三季0.05元。

觀察法人籌碼，外資30日轉買晶豪科3014張，累計近五個交易日買超17427張，投信近期並未進場，而自營商同步站在買方。

