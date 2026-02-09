智伸科1月營收寫3年同期新高

【時報-台北電】台股6日重挫逾600點後上演V轉行情，加上美AI股在連日拋售後展開強彈，道瓊6日大漲1200點，首度站上5萬點大關，創下歷史新高，費半也強彈434點，漲幅來到5.7%，居美股4大指數之冠。 在高檔賣壓快速宣洩，以及美股氣氛轉佳下，台股今（9）日為金蛇年封關的倒數第3個交易日，能否抱股過年？手中哪些持股又該逢高調節？備受股民關注。 針對台股封關前的投資策略，資深分析師陳榮華表示，從近10年開紅盤日表現來看，都是漲多跌少，且大半都有3%左右漲幅，因此過往封關前可以抱股7成以上，以免開紅盤後想買得追高。 但他認為，今年過年落在2月中旬，美股通常在2月時，會有獲利了結的情況發生，建議持股降至5成水位比較好，不能押注太多。 以現在盤勢來看，攻擊型投資人可鎖定AI光通訊、測試介面等類股，尤其是矽光子有技術護城河，可以持股續抱，適合趁盤勢修正時布局，但須留意估值過高的風險，並觀察AI資本支出是否出現放緩跡象。 至於保守型的投資人則可留意生技股，除與科技股連動性低，加上美國2026年推出藥物安全法案，製藥原料去中化，印韓台有望受益，可以平衡投資組合。 此外，陳榮華也給出明確的戰術分析，

時報資訊 ・ 13 小時前