智伸科12月營收年增19.16％

【記者柯安聰台北報導】智伸科技（4551）12月合併營收7.35億元，月增4.69％、年增19.16％；累計2025年第4季合併營收20.48億元，季增5.56％、年增3.22％；累計2025年合併營收78.23億元，年增1.71％，繳出12月、第4季、全年營收改寫近3年同期新高成績。



智伸科表示，受惠於其他類-半導體與AI伺服器之相關業務自2025年10月中旬起恢復拉貨動能，挹注12月其他類-半導體與AI伺服器的絕對金額業績大幅成長，從全年營收來看，來自其他類-半導體與AI伺服器占整體營收比重已成功超越雙位數比例，且絕對金額的年增率為雙倍以上的成長，超乎原先預期。



觀察在AI伺服器全面邁向高功率密度與液冷架構的趨勢下，水冷快接頭（UQD）已成為資料中心不可或缺的關鍵零組件。以目前市場主流設計來看，1台採用液冷架構的AI伺服器機櫃，依系統配置與冷卻迴路不同，所需的 UQD數量動輒300個到600個不等、甚至更多，隨著效能持續升級，需求密度也伴隨著水漲船高，尤其在GB200、GB300等新世代高階AI平台中，水冷模組配置更為複雜，進一步推升單一機櫃對快接頭的用量，無疑對相關供應鏈帶來龐大的業務接單動能。



智伸科指出，公司近1年來積極與散熱模組及伺服器領導廠商密切合作，目前所供應的AI伺服器水冷接頭相關關鍵零組件，隨著客戶端訂單需求強勁、供不應求的態勢延續，相關產品出貨量將持續攀升，不僅可見AI伺服器液冷化的結構性成長，也創造智伸科在汽車事業體穩健成長的基本盤之上，AI伺服器關鍵零組件成為推動營運再升級的重要新動能，進一步提升整體營運能見度與成長彈性。（自立電子報2026/1/8）