智伸科AI水冷接頭出貨旺 首季業績揚帆

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財經中心/綜合報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技〈4551〉3月合併營收達新台幣7.82億元，較上月營收成長18.65％，較去年同期成長20.12％，累計2026年第一季合併營收為新台幣22.72億元，較去年第四季20.48億元成長10.96％，較去年同期成長13.08％，3月、第一季營收繳出月增、季增、年增三升的好成績，2026年首季即展現凌厲攻勢，為今年營運成長奠定高度信心。

智伸科表示，公司整體營運結構已明顯出現質變，受惠於旗下AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨暢旺，催動公司產能稼動率保持在高檔水位，是公司3月營收站穩近8億元的重要關鍵。從智伸科第一季整體營收表現來看，來自AI伺服器與半導體及其他的營收持續增加，且加總包括AI伺服器水冷散熱系統、先進製程前段製程設備、AI智慧醫療系統、AI資料儲存、智能駕駛車系統等相關與科技類產業有關之關鍵零組件的業績比重逐步提升，凸顯智伸科不僅成為全球AI高階運算供應鏈中不可或缺的「水冷散熱系統心臟」提供者，亦跨越傳統產業成功轉型為科技產業幕後關鍵功臣之一！

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隨著生成式AI運算規模持續擴大，NVIDIA、AMD等次世代晶片的功耗已突破風冷散熱系統的極限，全球資料中心正加速轉向水冷散熱系統。而水冷接頭被譽為水冷散熱系統的「心臟瓣膜」，在伺服器運轉數萬小時的過程中，任何微小的滲漏都可能導致價值數百萬美元的算力模組損毀。智伸科憑藉其在汽車安全系統、缸內直噴引擎系統、智慧醫療、先進製程設備等所累積多年淬鍊出的精密金屬加工技術，開發出具備「零滲漏、極低壓降、高可靠度」水冷散熱系統之關鍵零組件產品，且持續進行製程優化，成功運用多軸加工機進行量產，目前不僅良率已大幅領先其他國際同業廠商，且單月生產時間效率較單軸加工機大幅縮短，成為台灣唯一、全球少數能大規模穩定供應超高精密的水冷散熱系統關鍵零組件之廠商。

展望2026年，智伸科對於整體營運持續向上成長深具信心。第一季僅是智伸科科技化轉型的第一個里程碑，目前公司正以三大科技AI科技與半導體、智慧醫療、智慧駕駛而成的黃金鐵三角，構築強而有力且穩健的未來成長動能。

在AI科技與半導體方面，受惠於全球雲端服務供應商(CSP)持續擴大資本支出，帶動整體供應鏈良好的接單放大動能，目前智伸科除了加速越南新廠擴廠進度外，並積極與更多散熱模組大廠合作開發水冷系統更多的關鍵零組件產品，以期逐步開花結果，為未來營運增添強勁成長動能。

其二除了AI科技外，智伸科在醫療事業部的布局亦展現強大爆發力，隨著AI手術機器人普及化，旗下包括高階微創手術刀柄、縫合器、拋棄式手術器械等關鍵零組件，已隨大客戶新訂單、追加訂單將於下半年起進入長期量產循環。

AI智能駕駛布局方面，智伸科更展現了強大的科技前瞻性。隨著 L3、L4 等級自動駕駛技術在新車款滲透率持續提升，煞車系統已從傳統機械進化至「線控底盤」核心，目前公司在 EHB（電子液壓煞車） 系統相關關鍵零組件已穩定放量，成為 AI 晶片判斷後最敏銳的「物理執行腳」，同時智伸科已成功切入次世代 EMB（電子機械煞車） 供應鏈，由於EMB 系統 可徹底移除液壓油管，完全由電子訊號驅動電機進行制動，相較於 EHB來看，EMB 能提供更快的毫秒級反應，是 AI 智能駕駛實現安全冗餘與節能的最佳方案，隨著新車應用相關關鍵零組的需求持續增加，將對智伸科整體營運帶來穩健向上的成長動能。