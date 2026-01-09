智光商工餐飲管理科114學年度畢業成果展 游刃有魚～美之味 展現學子精湛廚藝與創新精神

（記者林富貴／新北報導）智光商工餐旅群於2026年1月9日（星期五）上午11時，於校內大禮堂舉辦114學年度餐飲管理科三年級畢業成果展。本次成果展以「游刃有魚～美之味」為主題，象徵學生在餐飲專業學習歷程中，已能靈活運用各項技術，精準掌握食材特性，展現成熟且細膩的廚藝實力。智光商工餐旅群深耕雙和地區逾三十年，是新北市最早成立餐飲科的高職學校之一，多年來致力於培養兼具專業技術、美感素養與服務精神的餐飲人才。本次畢業成果展特別邀請畢業校友、社區鄰里及學生家長共襄盛舉，透過成果展形式，讓外界看見學生三年來紮實而完整的學習成果。

圖／記者林富貴攝。

本次成果展以自助餐形式呈現，學生全程參與菜單設計、食材挑選、前置作業、烹調流程與現場服務，充分展現餐飲管理與實務操作的整合能力。料理選用新鮮且具代表性的食材，融合中西式烹調技法，打造多道兼具風味層次與專業水準的特色佳餚，呈現餐飲教育「做中學、學中做」的實踐成果。在魚料理方面，學生以細緻刀工與精準火候呈現清蒸魚，保留魚肉最純粹的鮮甜原味，展現對傳統中式料理技法的深厚基礎；另以果香清新、酸甜平衡的橙汁魚排，結合酥煎技巧與醬汁調製，體現西式料理對風味比例與視覺美感的講究。主食部分的海鮮焗飯，嚴選多樣新鮮海鮮，搭配濃郁白醬與適度焗烤，使米飯吸收海味精華，口感濕潤滑順而不膩，考驗學生對溫度與時間掌控的能力。肉類料理則以紅酒燴牛肉為亮點，透過長時間慢燉，使牛肉軟嫩入味，紅酒香氣與醬汁層層堆疊，展現法式燉煮料理的技術精髓；德國豬腳則著重外皮酥脆、內裡軟嫩的口感對比，從前處理、醃製到烘烤流程，全面考驗學生對細節與火候的專業掌握。

圖／記者林富貴攝。

此外，本次畢業成果展特別感謝台北城市科技大學、宏國德霖科技大學、景文科技大學及東南科技大學多位師長蒞校進行協同教學與專業指導。在師長們的經驗傳承與技術交流下，學生得以從實務操作、菜色設計到風味調整等層面獲得深入指導，使整體餐點內容更加豐盛多元、風味層次更為細緻，也有效提升學生對餐飲專業的理解與實作深度。除主菜外，現場亦呈現多款創意甜點與精選飲品，完整展現學生在烘焙、西點製作與飲品調製方面的多元能力，並體現課程中對營養搭配、餐飲衛生與服務流程的全面訓練。

圖／記者林富貴攝。

餐飲科主任范巧湄表示：「畢業成果展是學生學習歷程的重要里程碑，每一道料理都凝聚了他們三年來的努力與實作經驗。透過新鮮食材與多元料理的呈現，學生不僅展現技術實力，也培養了對餐飲專業的自信與責任感。」

本次成果展同時邀請多位技專院校師長蒞臨觀摩與交流，提供學生在升學與職涯規劃上的寶貴建議，為未來發展奠定穩固基礎。誠摯邀請對餐飲文化與美食藝術有興趣的各界人士蒞臨參觀，共同見證智光商工餐飲學子的精彩成果。

