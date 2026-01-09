智冠科技公告114年12月合併營收6.20億

(記者謝政儒綜合報導)智冠科技（5478）公佈114年12月營收6.20億元，月增4%，主要受惠於集團點數儲值與遊戲營運表現亮眼，隨市場規模擴增，有效帶動整體營運動能。114年1至12月累計合併營收65.11億元，全年營運維持穩定水準。



瞄準寒假與春節旺季，智冠集團以全球策略佈局，鎖定新年「紅包商機」、全力衝刺營運高峰，並將於一月底進駐2026台北國際電玩展B2B商務區，以歷年最大規模展出，持續深化「一站式遊戲服務平台」建構，整合旗下12項核心業務，提供國際廠商在地行銷與營運等全方位資源，拓展商務合作機會。



消費推廣方面，MyCard數位點數平台將於1月16日啟動新春活動，祭出日本來回機票、iPhone 17 Pro Max與MyCard 50,000點等重磅好禮，並加碼每日送出最高8,888元現金抵用券，強化年節檔期會員回饋力道。



集團最新手遊新作《尋秦記》已於昨（8）日啟動不刪檔，並攜手全台「秀泰影城」與「喜樂時代影城」打造影遊跨界企劃，同時預告總獎金新台幣500萬元的幫會賽事將於後續登場。實體街頭玩家見面會累積參與人次已突破萬人響應，並將於1月10日舉辦第四場推升討論熱度，藉由虛實整合策略，擴大產品曝光與參與規模。



中華網龍發揮自研優勢，深耕經典IP價值，藉由玩法迭代與系統創新，延續產品長線生命週期。《飄流幻境Re：星之方舟》推出全新地圖「吳哥窟」、「夥伴羈絆」系統，加入全新輔助夥伴「夏綠蒂」參與戰局；《飄流幻境Online》則開放高階副本「幻境神殿」與加碼活動獎勵。《吞食天地2：誕生Reborn》新增「時裝收集櫃」與可強化配飾，《吞食天地M 2.0》與《吞食天地 多元宇宙》亦陸續公布名將陣容。



遊戲新幹線深化既有產品線，透過內容更新與節慶檔期配置，穩定維持玩家活躍與遊戲黏著度。其中，《信長之野望Online》祭出限定活動「戰國惡鬼討伐」與英傑角色「蜂須賀正勝」等內容擴充；《完美世界2 Online》、《天龍八部Online宗師版》、《新天龍八部Online》及《風色幻想NeXus》亦接力釋出年度獎池、冰雪主題任務與人氣角色復刻等，以多元題材滿足不同玩家喜好。



隨著春節消費檔期升溫，藍新集團透過全方位金物流與商店加值應用，深化電商平台及網路商家服務量能，持續拉抬營運表現。線上方面，「藍新金流NewebPay」攜手兩大國際發卡組織，預計導入Passkey無密碼支付驗證，解決過往因簡訊傳送延遲造成的掉單痛點，提升交易成功率；線下方面亦有新突破，「簡單行動支付」即將推出行動收款應用，支援NFC Android裝置與IoT設備感應立即收，大幅增加移動商務的收款便利性，加速滲透微型與中小型商戶市場。