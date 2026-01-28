智冠集團「歷屆最大規模」進駐台北國際電玩展
(記者謝政儒綜合報導)遊戲年度盛會2026台北國際電玩展將於明（29）日正式登場，看準全球遊戲市場回溫及新興市場崛起，今年智冠集團宣布以「歷屆最大規模」強勢進駐，於1月29日（四）、1月30日（五）兩日，在台北南港展覽館一館1樓商務區（攤位I116、I815）盛大展出。智冠集團集結旗下12項核心業務，服務範圍橫跨台灣、中國、香港、澳門、東南亞，以及拉丁美洲等地區，提供精準在地化營運服務，以多年深耕國際市場經驗與「一站式服務」，協助遊戲夥伴高效開拓全球市場版圖。
根據第三方市調機構Sensor Tower《2025年海外遊戲市場洞察》[i]報告指出，2025年上半年全球手遊市場熱度延續，市場規模預計在2028年突破1200億美元（約新台幣3.7兆元）。其中，東南亞、拉丁美洲及中東等新興市場強勢崛起，顯示海外市場將成為穩健增長的關鍵要素。
智冠集團表示，「台港澳市場擁有全球名列前茅的玩家消費力，長期以來都是國際遊戲商布局亞洲的重要戰場；而近年成長動能最為亮眼的東南亞市場，智冠集團亦已深耕多年。目前也已建構成熟的一站式服務體系，今年擴大參展，正是為了全面展現集團雄厚的國際資源與整合能力，鎖定希望鞏固台港澳市場、或進一步進軍全球市場的遊戲業者，攜手開創更龐大的跨區域商機。」
智冠集團本次展出12項核心服務，內容涵蓋MyCard全球支付服務、通路宣傳地推、街頭玩家見面會、遊戲IP授權、遊戲代理、社群與客服、線上廣告投放、雲端與資安系統方案、遊戲音樂與美術製作、全方位代操與線下活動規劃，以「一站式服務」全面呈現智冠集團靈活運用多角化資源，協助發行商與營運團隊拓展全球市場。
智冠「一站式服務」橫跨開發、行銷、營運、金流四大維度，提供全方位戰略支援。在開發層面，輔以IP授權、遊戲音樂與美術製作等高品質內容，為遊戲產品注入深厚的文化底蘊；行銷層面則深度整合數位廣告精準投放、實體通路資源、以及獨家「街頭玩家見面會」服務，透過虛實整合大幅提升玩家黏著度。
針對營運層面，提供涵蓋社群與客服、雲端與資安系統、以及全方位代操解方，助力合作夥伴攻克在地化經營與資安瓶頸；在金流層面，MyCard數位點數擁有超過750萬會員，已串聯數千款遊戲與數位內容，以及超過千萬人次廣泛使用，為台港澳遊戲點數第一品牌，服務範疇更進一步延伸至東南亞、拉丁美洲等地區。
