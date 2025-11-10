智利世界小姐選美驚現「死亡金屬」 佳麗一身黑霸氣嘶吼震撼全場

記者王芷姍／台北報導

伊格納西婭2020年與夥伴成立《DECESSUS》樂團，名稱取自拉丁文「死亡」。（圖／翻攝自伊格納西婭IG）

智利世界小姐選美賽事現場近日驚現「死亡金屬搖滾」表演，顛覆大眾對選美舞台的既定印象。今年27歲的參賽選手伊格納西婭．費爾南德斯（Ignacia Fernández）打破以往人們對選美比賽優雅甜美的表演形式，以全黑造型登場，演唱其自創樂團《DECESSUS》的原創作品，低沉而爆發力十足的嘶吼嗓音震撼全場，強大氣場令評審與觀眾驚艷。影片釋出後更吸引百萬網友觀看，許多網友留言大讚：「終於有人讓女性力量以不一樣的形式綻放」。

伊格納西婭是模特兒，2020年與夥伴成立前衛死亡金屬樂團《DECESSUS》樂團，樂團的名字源自拉丁文「死亡」，而她同時擔任樂團主唱與詞曲創作者。伊格納西婭這回代表智利拉斯孔德斯（Las Condes）地區參賽，並與吉他手卡洛斯•帕爾馬（Carlos Palma）攜手登上半決賽舞台，甜美外型搭配嘶吼唱腔的強烈反差，令全場觀眾與評審驚呼，也在網路上掀起熱烈討論，最終順利晉級決賽。

伊格納西婭甜美外型搭配嘶吼唱腔形成強烈反差。（圖／翻攝自伊格納西婭IG）

表演完後，伊格納西婭獲得觀眾熱烈的回應，也引起網上熱絡討論，對此，伊格納西婭於IG寫下感言：「對我來說，金屬樂向來是我個人特質，也是我生命中相當重要的一部分，金屬樂不僅是我的避風港，也給予了我力量與目標。這次能在舞台上表演金屬樂，是我相當珍惜的機會。在公開播映的電視上打破隔閡、鼓舞人心，且對自己保持真實，證明不用怕外界偏見目光，這是一次很棒的經驗。非常謝謝我的樂團陪伴我，也感謝所有支持我的人！」

伊格納西婭身兼模特兒與重金屬樂團主唱。（圖／翻攝自伊格納西婭IG）

對於伊格納西婭驚人的演出與談吐的自信，不少網友發聲力挺：「這個聲樂技巧非常困難，我向偉大的才華致敬」、「你已經是我們的女王了」、「終於有人打破對女性的刻板印象」、「在選美界看到金屬女孩真是太鼓舞人心了」、「你是我們心中的贏家」、「讓死亡金屬再次偉大！」

