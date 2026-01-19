智利中南部野火至少18死 兩大重災區進入災難狀態

智利中南部因為高溫，多處發生森林大火，至少18人死亡、超過2萬人緊急撤離。（示意圖／Pexels）





北半球寒冬，但南半球的智利中南部，則因為高溫，多處發生森林大火，至少18人死亡、超過2萬人緊急撤離。

山坡上烈焰燃燒，消防車輛灌救也毫無作用，現場大火幾乎失控，夜空已被火照得通紅。智利受到高溫、乾燥和強風影響，中南部發生森林大火，火勢蔓延至住宅區，民眾連夜撤離。

當地居民：「我們度過了一段非常糟糕、非常糟糕的日子，火從這裡開始，蔓延到這邊，那輛皮卡車也燒了起來，我們昨晚被火困在這裡。」

智利當局表示，全國共有24處遭野火肆虐，超過2萬人緊急撤離，同時至少250棟房屋被摧毀。智利總統在當地時間週日清晨宣布，距離首都聖地牙哥以南，約500公里的紐布萊和比奧比奧兩大重災區，進入災難緊急狀態。

