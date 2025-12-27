智利南部臭氧層再變薄 紫外線照射加劇

接著關心、一系列環境議題，首先了解這個問題、臭氧層破洞，不是真的破了一個洞，而是臭氧層厚度變薄，大幅降低、大氣抵禦強烈紫外線的能力。每年春天、南極都會遇到這個問題，但這一次，範圍不只擴大延伸到、智利最南端的麥哲倫大區，臭氧層厚度、更跌破五年新低。

民眾在戶外塗抹防曬乳，南半球春季才剛開始，智利最南端的麥哲倫大區，卻已感受到異常強烈的紫外線。專家警告，這不是單純的好天氣，而是臭氧層發出警訊。麥哲倫大學數學與物理系主任 薩莫拉諾：「這是在南半球春季初期，南極地區出現的一種，非常特殊情況，高層大氣中 會形成特定條件，我們指的是平流層，大約在海拔20公里處。」

今年10月，當地上空臭氧層厚度一度降到200 多布森單位，創下近5年新低，也讓這個區域正式進入南極臭氧洞的影響範圍。研究指出，春季氣溫回升，是臭氧層加速破壞的關鍵，導致紫外線輻射增加，並進一步加速氣候變遷。麥哲倫大學數學與物理系主任 薩莫拉諾：「當春天來臨 氣溫在這些，冰雲中上升時 冰晶就會融化，並釋放出這些具活性破壞物質，就開始臭氧層被破壞的過程。」

不過，科學家也表示，自1980年代國際推動臭氧層保護協議以來，臭氧層惡化的趨勢已逐漸趨緩。專家提醒，臭氧層復原仍需時間，紫外線防護與氣候行動，依舊是全球無法忽視的課題。

