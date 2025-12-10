智利向右轉? 極右總統候選人卡斯特有望贏得決選

智利將在14日舉行總統大選決選，極右派總統候選人卡斯特(Jose Antonio Kast)在民調中遙遙領先，加上選民對安全的強烈訴求，外界普遍預期，卡斯特將勝出，成為該國自軍事獨裁統治結束以來最保守的領導人。

在14日的決選中，現年59歲的卡斯特將對上執政的左翼聯盟候選人、共產黨籍的賈拉(Jeannette Jara)。如果卡斯特獲勝，這將標誌著智利數十年來最劇烈的政治變革，並將推升拉丁美洲右翼政府崛起的浪潮。

在本次大選，對犯罪和移民問題的憤怒已經取代了對更多平等的追求，成為決定選民手中一票的關鍵。

特尼歐(Teneo)顧問集團執行董事華生(Nicholas Watson)說：「這將使智利迎來自皮諾契特(Augusto Pinochet)以來最右翼的總統。」他指的是1973年到1990年鐵腕統治智利的獨裁者皮諾契特。

在卡斯特的學生時代，他曾在1988年的全民公投中，為支持皮諾切特繼續執政造勢。

但華生表示，卡斯特是一位民主人士，而且不如該地區的其他右翼領導人激進，例如阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)或薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)。

華生說：「卡斯特不是皮諾切特」，關鍵是 「如果他當選，他的意識形態的靈活程度如何。」

卡斯特的政治生涯始於地方政壇，數十年來他始終堅持強硬立場。在本次選戰中，卡斯特承諾將軍隊部署到高犯罪率社區，以及建造邊境圍牆，並組成一支效仿美國移民和海關執法局(ICE)的特種警察部隊，負責追蹤和遣返非法移民。根據政府數據，該國的非法移民大多來自委內瑞拉。

紐約大學政治學家納維亞(Patricio Navia)表示，卡斯特仍需要爭取溫和派議員的支持才能獲得多數席次。納維亞表示，「如果他一開始就走極右路線，他就會成為少數派總統，什麼也做不了。」