智利夏日耶誕 安養中心洋溢歡樂

位在南半球的智利現在是夏季。當地慈濟志工特別舉辦了一場「夏日耶誕」活動，安養中心的銀髮族都是座上賓。

動動腳、拍拍手，每個動作都精準落在拍點上，智利聖地牙哥台灣華僑會舘，23位、加起來上千歲的安養中心銀髮長輩，喜迎拉丁美洲火熱熱的夏日耶誕。

慈濟經典歌勾動人心，現場感動值破表。

安養中心負責人 羅莎：「我們非常感恩慈濟人，每一次活動都給我們無限的愛，我們常常告訴其他的人，您們是一個非常有愛心的團體，而我們也非常愛您們。」

安養中心長者 瑪法爾達：「我們一直都受到這些人的善待，他們待我們如此有人情味，例如現在，我們來到這張漂亮的桌子時，他們(志工)真是非常好的人，非常友善。」

還有年輕志工主持音樂節目，一首首膾炙人口歌曲，復刻幾代人記憶中的青春歲月，活動走復古風，心態卻不復古。銀髮族找回塵封已久的身體記憶，笑聲與驚喜結伴，原來人會老，但心，卻能夠很年輕。

