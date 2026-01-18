智利宣布進入災難狀態 致命野火威脅城市至少18死

智利野火肆虐，至少18人死亡。消防員在極端高溫與強風中奮力滅火。

智利總統波里奇宣布，智利南部兩個地區進入災難狀態，肆虐的野火迫使至少2萬人撤離，還造成至少18人死亡。（戚海倫報導）。

根據智利國家林業委員會說法，到週日上午，智利全國共有24處活躍火災正在燃燒，其中最大火災發生在紐布萊和比奧比奧地區，政府已經宣布這兩個地區進入緊急狀態。這兩個地區位在首都聖地牙哥以南大約500公里處。

美國有線電視新聞網CNN報導，目前這兩個地區的火災已經吞噬了將近8500 公頃土地，危及相關地區的多個社區，導致當局發布疏散令。

智利災害管理機構表示，近 2 萬人已經被疏散，至少250棟房屋被摧毀。當局表示，強風和高溫助長野火蔓延，並且增加了消防員控制火勢的難度。智利大部分地區發布了極端高溫預警，預計周日和周一，從聖地牙哥到比奧比奧的氣溫將高達攝氏38度。CNN報導，今年年初以來，智利和阿根廷 都經歷了極端高溫和熱浪，這個月初阿根廷巴塔哥尼亞地區曾經發生毀滅性野火。