智利森林大火肆虐奪18命！2省進入災難狀態 全國5萬人流離失所

南半球目前正值夏季，南美洲的智利森林大火肆虐，全國24處火場同時延燒，5萬人被迫撤離。智利總統18號表示，目前野火已經造成18人喪生，但這個數字還會增加，也宣布全國災情最嚴重的兩個省份進入災難狀態。

暗夜中野火狂燒，整片山坡陷入火海，南美洲的智利近日野火肆虐，全國24個火場同時延燒，其中首都聖地牙哥以南的「紐夫萊省」跟「比奧比奧省」災情最為嚴重。

災民看著林火肆虐好無奈。圖／美聯社 、路透社

紐夫萊省利爾奎港的一間醫院被濃煙吞噬，醫護緊急疏散病患，消防員也協助搶救器材跟行動不便的長者。消防單位坦言，火勢仍完全處於失控狀態，超過38度的高溫跟強勁的風勢，大大增加了打火的難度。

廣告 廣告

智利內政部長表示，智利全國有5萬人被迫撤離，災民眼見林火燒向家園，只能無助地雙手合十祈禱，有人眼見家園毀於一旦，直接跪倒在地，泣不成聲。智利總統博里奇（Gabriel Boric）18號前往災區視察，表示目前野火已經造成18人喪生，也宣布災情最嚴重的兩個省份進入災難狀態，並警告死亡人數可能還會攀升。

智利林火並不罕見，但近年有惡化趨勢，外界懷疑，這可能跟乾旱，還有松樹跟尤加利樹人工種植場的擴張有關。

國際中心／吳連哲 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

堪察加半島8.8強震 各國發海嘯警報

川普課50%關稅「因迫害前總統」！巴西總統嗆：將回敬美國

南美洲南端外海7.4強震 智利一度發海嘯警報