智利森林大火肆虐 南北多地陷入災難

智利森林火災主要集中在距首都聖地牙哥約500公里的比奧比奧（Biobio）與紐布勒（Ñuble）地區已造成至少15人死亡，數千棟房屋被毀。（圖片來源／智利地方電視台）

南美洲智利近日遭遇嚴重森林大火，火勢在中部與南部地區迅速蔓延，已造成至少15人死亡，數千棟房屋被毀，超過5萬名居民被迫撤離家園。智利總統加布里埃爾．波里奇（Gabriel Boric）已宣布進入緊急狀態，並授權軍隊投入救災，以協助消防人員和地方政府控制火勢。這場災難再度凸顯氣候變遷下，智利面臨的高溫乾旱與極端天氣挑戰。

高溫強風助長火勢

據官方消息，火災主要集中在距首都聖地牙哥約500公里的比奧比奧（Biobio）與紐布勒（Ñuble）地區。當地正遭遇熱浪，氣溫一度飆升至攝氏38度，加上強勁海風，導致火勢迅速擴散。消防隊員雖全力灌救，但火焰仍在多處失控，濃煙籠罩城市，天空呈現橘紅色。居民形容火勢在午夜突然逼近，許多人來不及撤離，陷入驚慌。

地方政府批中央救援遲緩

比奧比奧地區沿海城市彭科（Penco）與利爾肯（Lirquen）受災最為嚴重。當地市長羅德里戈．維拉（Rodrigo Vera）批評中央政府反應過慢，表示「社區已燃燒四小時，卻看不到任何政府支援」。居民則指出，火焰吞噬了汽車、學校與教堂，甚至有家庭在黑暗中抱著孩子倉皇逃生。部分村落出現焦黑遺體，社區陷入悲痛。

災情回顧與警示

智利近年森林大火頻繁。2024年旅遊城市維尼亞德爾馬（Viña del Mar）曾爆發大火，造成138人死亡，近1.6萬人受災，成為近代最嚴重的天災之一。此次火災再度引發人們對森林管理與防災體系的質疑。專家指出，智利乾燥的夏季加上全球暖化，已使火災季節更長、更猛烈。

政府全力動員

總統波里奇在社群平台上表示，「所有資源都將投入救災」。緊急狀態的宣布讓軍隊得以協助消防與撤離工作。智利國家災害防救署（SENAPRED）表示，大部分撤離集中在比奧比奧地區，約6萬居民受到影響。電視畫面顯示，街道上滿是燒毀的車輛與房屋，居民只能攜帶少量物品逃離。

氣候挑戰下的未來

專家警告，智利的森林大火不僅是自然災害，更是氣候危機的警訊。極端高溫與乾旱使火災更難控制，未來若缺乏長期防災規劃，類似悲劇恐將頻繁發生。政府除需加強消防資源外，也必須推動森林管理、社區防災教育，才能減少災害衝擊。

