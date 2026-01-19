智利森林大火釀18死 2地區進「災難狀態」

▲在極端熱浪的籠罩之下，智利中部與南部發生森林大火，燒毀數千英畝森林並摧毀數百棟房屋。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在極端熱浪的籠罩之下，智利中部與南部發生森林大火，燒毀數千英畝森林並摧毀數百棟房屋，目前已知造成18人死亡。智利總統博里奇（Gabriel Boric）宣布，遭受野火蹂躪的兩個地區進入災難狀態（State of Catastrophe）。

根據英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，智利國家森林管理公司（CONAF）表示，智利全國18日共有24處火場同時燃燒，其中最危險的火情集中在距離首都聖地牙哥以南約500公里的比奧比奧大區（Bío Bío）與紐夫萊大區（Ñuble）。

廣告 廣告

當地媒體報導，火災已經波及這兩個地區約2萬公頃的土地。此外，至少有2萬人被疏散，大規模疏散行動主要集中在康塞普西翁以北、總人口約6萬人的彭科（Penco）和利爾肯（Lirquen）兩座城市。

據災害管理官員表示，最具威脅性的火勢席捲了鄰近沿海城市康塞普西翁（Concepción）的乾燥森林，約有250棟房屋被摧毀。

有居民表示，火災在午夜後突然發生，讓他們猝不及防，甚至受困家中。一名民眾表示：「許多人沒有撤離，他們留在屋子裡，以為火勢會停在森林邊緣。結果火勢完全失控，沒人料到會這樣。」

當地媒體拍下的畫面顯示，街道上隨處可見被燒焦的汽車。智利近年來發生了一系列毀滅性的火災，長期的乾旱使災情進一步惡化。

高溫與強風阻礙滅火

博里奇在社群平台X（舊稱推特）上發文表示：「鑑於持續發生的嚴重野火，我已決定宣布這兩個地區進入災難狀態。所有資源都已準備到位。」

他在受災嚴重的康塞普西翁召開記者會，向受害者表示支持與哀悼。他警告，雖然政府初步報告有18人死亡、300棟房屋被毀，但隨著損失程度進一步釐清，傷亡人數預計還會增加。估計光是比奧比奧大區受損的房屋總數，「到目前為止肯定已經超過一千棟」。

報導指出，位於南半球的智利目前處於夏季，強風在夏季高溫下助長火勢，增加社區風險，也讓消防行動更難推進。目前智利大部分地區正處於處於高溫警戒，未來兩天聖地牙哥至比奧比奧一帶氣溫預估可達攝氏38度。

氣候災難的常態化

智利中部和南部每年夏季都會遭受野火襲擊，通常在2月隨著氣溫飆升和多年乾旱的影響達到頂峰。2024 年，席捲智利中部海岸的大規模火災曾奪走至少130條人命，成為自2010年毀滅性地震以來，該國最慘重的自然災害。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／西班牙2高鐵脫軌相撞！釀至少21死、百傷 乘客：感覺像地震

為何智利櫻桃價格大跳水？全球都出現甜甜價！「3關鍵因素」揭曉

野火吞噬30萬公頃！澳洲維多利亞進入「災難狀態」 近4萬戶停電