智利極右派候選人卡斯特當選總統！主張建邊境圍牆、驅逐非法移民

智利極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日在總統大選中勝出。 圖：翻攝卡斯特臉書

[Newtalk新聞] 智利極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日在總統大選中勝出，他利用選民對犯罪率上升和移民問題的擔憂成功吸引支持，以壓倒性優勢擊敗左翼候選人賈拉（Jeannette Jara），當選成為智利總統，帶領智利走向1990年軍事獨裁結束以來最為明顯的右傾。

根據路透社報導，在完成超過95％計票後，卡斯特在決選中以58.30％的得票率擊敗賈拉41.70％的得票率，確定當選下屆總統。賈拉隨後承認敗選，並表示已致電卡斯特祝賀。她說：「民主已發出明確而響亮的聲音。我已向卡斯特致電，祝願他能成功帶領國家，為智利人民帶來福祉。」

廣告 廣告

第3度角逐總統大位的卡斯特長年以立場強硬著稱，他曾於2021年敗給左派總統波里奇（Gabriel Boric），當時被不少選民視為過於極端，是智利右派陣營的代表性人物。他在競選期間主張採取鐵腕政策，包括興建邊境圍牆、在高犯罪地區部署軍隊，以及全面驅逐非法移民，相關訴求在治安與移民議題持續發酵的背景下，成功引發選民共鳴。，

此次勝選也使卡斯特成為近年拉丁美洲右翼浪潮中的最新一員，與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）並列。此外，玻利維亞今年10月由中間派候選人巴斯（Rodrigo Paz）勝選，也終結該國近20年的社會主義執政。

選舉結果出爐後，支持者聚集在首都聖地牙哥的競選總部外揮舞國旗慶祝，部分人頭戴印有「讓智利再次偉大」字樣的紅色帽子，23歲工程系學生塞戈維亞（Ignacio Segovia）表示，他成長於一個相對安全的智利，以前走在街上不需要擔心任何事，但現在連出門都會害怕，這就是為什麼他支持改變。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓國瑜沒吃到！賴清德國政茶敘備3餐點寓意曝：盼朝野團結合作

黎智英遭香港國安法定罪 陸委會籲立即釋放：停止迫害民主人士