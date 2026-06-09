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智利極右派總統 Jose Antonio Kast 上任僅三個月，因推行激進的財政緊縮政策引發全國大規模抗議，導致民調重挫。智利政府近日宣布棄守競選時承諾的「預算零赤字」目標，改採較溫和的減債計畫，以平息社會動盪。

智利財政部長 Jorge Quiroz 近日公布最新財政方針，這也是智利自 1973 年軍事獨裁結束以來最右翼的政府政策。官方表示，原定立即抹平預算赤字的計畫將調整為逐步縮減，目標是在 2030 年將赤字從去年的 3.6% 降至 1.5%，而非先前承諾的立即歸零。

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律師出身的 Jose Antonio Kast 在競選期間曾豪氣承諾，將透過削減 40 億美元的公共支出來達成預算平衡。上任後，他確實大刀闊斧砍掉政府預算並取消燃料補貼，卻導致油價飆升，引發民怨。根據 Cadem 民調顯示，他的支持率已從就職時的 57% 暴跌至 43%。

上週，智利首都聖地牙哥（Santiago）爆發激烈衝突，防暴警察與不滿預算削減的學生及教師發生對峙。面對社會壓力，政府將財政困境歸咎於前任左翼政府，指責其連續三年未達成減債目標，導致現任政府接手的是一個「災難性」的爛攤子。財政部長 Jorge Quiroz 坦言，情況比預想中還要複雜許多。

儘管財政政策轉彎，Jose Antonio Kast 仍設定目標，希望在四年任期結束前將經濟成長率從 2.5% 提升至 4%。目前智利國會正針對一項全面改革法案進行辯論，政府聲稱該法案將透過降低企業稅來驅動國家經濟成長，試圖在緊縮與成長之間取得平衡。

原文出處：智利極右派總統縮手！抗議潮席捲全國 棄守「預算零赤字」承諾

本文由AI協作，經編輯審核後發布