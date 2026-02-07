智利櫻桃中國價格暴跌69%！果農急轉出口「這國」

智利櫻桃在中國市場價格近期大幅下滑。（示意圖／翻攝自pexels）





智利櫻桃將出口主力聚焦於中國，2025年至今年的櫻桃產季，預計產量65.5萬噸，有90%都將出口至中國，然而中國最近櫻桃價格下跌，近3個月來，智利櫻桃參考價每公斤跌至47元人民幣（約新台幣215元）跌幅達69%，因此果農改將出口轉向美國。

智利櫻桃中國市場價格暴跌

根據《每日經濟新聞》報導，距離農曆新年僅剩十餘天，櫻桃仍是超市熱銷年貨商品。廣州江南果菜批發市場官網顯示，近三個月智利櫻桃進口參考價已由每公斤150元降至47元，北京某網購平台上，普通3J與2J等級櫻桃價格分別降至61.6元與45.2元，不少消費者已從「按斤購買」改為「按箱購買」。

智利駐華商務處指出，2025、2026年產季智利櫻桃總產量創新高，其中超過九成出口至中國市場。根據智利農業部資料，過去數年間櫻桃種植面積翻倍，從2019年的3.8萬公頃增至2025年的約8萬公頃。通常每年12月中下旬，隨著海運櫻桃大量上市，市場價格就會下跌。

元旦後價格持續走低，農曆春節過後尾貨供應量增加，價格跌幅更加明顯。農業農村部市場分析預警團隊水果品種首席分析師趙俊曄指出，今年中晚熟品種如拉賓斯、瑞吉娜提前採收，加上中早熟主力品種桑缇娜的採收時間與出口時間重疊，造成市場集中供應，價格持續低迷，短期內低價行情恐將延續。

近期也有消費者反映，今年購買的智利櫻桃品質參差不齊，部分果實口感偏苦，果肉出現褐變，消費體驗不佳，北京、上海等一線城市的消費者甚至將購買櫻桃形容為「開盲盒」。

智利櫻桃加速拓展美國市場

除了中國市場外，美國是智利櫻桃的第二大出口國。隨著中國價格下滑，果農開始開拓美國市場，分散風險。智利水果協會櫻桃委員會執行長索萊爾（Claudia Soler）指出，截至去年底，智利對美國的櫻桃出口量較上季同期增長63%。知名出口商Copefrut也證實，對北美市場的出貨量持續增長，預計本季將比去年增幅達40%至73%，顯示北美市場需求正快速上升。

