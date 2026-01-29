智利櫻桃全押注中國被害慘 果農和經銷商虧本含淚賣

國際中心／綜合報導

智利櫻桃產業因高度依賴中國市場而面臨嚴峻挑戰。（示意圖／資料照）

智利櫻桃產業正面臨嚴峻寒冬，由於該國90%產量高度依賴中國市場，受中國經濟低迷與消費緊縮影響，導致價格持續下跌。出口商指出，市場轉向偏好廉價小果，但本季盛產的高單價大果反而滯銷。目前售價已低於種植成本，果農陷入「種越多賠越多」的虧損困境，若市況未改善，恐將面臨砍樹轉型的生存危機。

全球櫻桃供應鏈正面臨重大考驗，尤其是主要產地智利，正因過度依賴單一市場而嘗到苦果。智利出口商「Upac Fruit」經理亞瓦爾（Nicolás Yavar）坦言，當前局勢極為複雜，智利每年有超過90%的櫻桃出口銷往中國，然而中國市場今年的需求遠低於預期。受經濟成長放緩影響，中國消費者支出變得更加謹慎，直接衝擊了櫻桃的終端售價與買氣。

除了總體需求疲軟，消費偏好的改變更加劇了銷售難度。亞瓦爾指出，目前市場更青睞價格較親民的「小顆櫻桃」，偏偏智利本季的生產策略是專攻高品質的「大顆櫻桃」。這導致市場上充斥著乏人問津的大果庫存，供需結構出現嚴重錯配。

價格崩跌已嚴重威脅果農生計。亞瓦爾分析，目前中國市場的櫻桃售價約為每5公斤30美元（約新台幣975元）。表面上看似有價，但若扣除內部成本、佣金與昂貴運費，回到種植者手中的利潤幾近於零。與此同時，生產成本卻逆勢上漲，種植成本每公斤已達2.5美元（約新台幣81元），但去年果農每公斤實收僅1.5至2美元（約新台幣49至65元），實際上完全是在虧本經營。

產量方面，智利本季預計產量約為1.14億盒，已遠低於原先預估的1.5億盒。亞瓦爾憂心表示，如果連減產後的1.14億盒都難以消化，未來若產量恢復至1.5億甚至1.6億盒時，市場崩盤的情況恐將無法想像。儘管智利試圖分散市場，例如今年向美國出口了500萬箱，且對歐洲也有銷售，但相較於龐大的總產量，這些數字仍屬杯水車薪，難以撼動對中國市場的絕對依賴。

亞瓦爾將此困境與疫情期間的「蘋果危機」相提並論。當時蘋果市況慘澹，導致許多農民被迫拔除蘋果樹，改種利潤較高的櫻桃。如今風水輪流轉，蘋果因供應減少重新獲利，櫻桃卻面臨泡沫化風險。業者悲觀預測，除非中國經濟強力反彈，否則智利櫻桃產業未來幾年將面臨極為嚴峻的生存挑戰。

