智利櫻桃「盛產」便宜約3成！甜甜價600g僅200元

近期智利櫻桃的價格大幅下滑，降幅甚至達到三成。（圖／東森新聞）





年節送禮，櫻桃是熱門的禮品選擇！近期智利櫻桃的價格大幅下滑，降幅甚至達到三成。正值南半球櫻桃產季，智利櫻桃因產量龐大且主要採海運出口，導致價格再次下跌。據北部傳統市場消息，智利櫻桃600公克最低僅需200元，較產季初期便宜約三成。相較之下，紐西蘭櫻桃的價格雖然較高，600公克就要720元，但其口感與甜度更為細膩。

記者：「說到年節送禮，很多人第一時間想到的就是櫻桃禮盒。而冬季正值產季的正是智利櫻桃。繼中國市場價格大跌25%後，台灣進口的智利櫻桃也將降價」。

民眾：「當然，便宜對大家都好。如果是送禮，我們需要的量會比較大，如果價格能再降低，我們當然非常樂意，也更願意送人。」

實際走訪北部傳統市場，智利櫻桃一盒1.5公斤的價格約在1000至1200元；較小盒的600公克裝約400元。甚至有部分攤商傳出，600公克只需200元的價格，較先前產季剛開始時出現約三成的跌幅。

水果業者解釋：「智利櫻桃的產量龐大，屬於大量出貨的品項，因此廠商常會進行出清。有些櫻桃的嘗鮮期約為5至7天，放得越久越容易變軟，所以他們會採取價格促銷。加上智利櫻桃主要透過海運運輸，成本相對較低，使得價格很容易崩盤」。

冬季正值南半球櫻桃產季，目前市場上以智利櫻桃和紐西蘭櫻桃為主。其中，紐西蘭櫻桃的價格確實比智利櫻桃昂貴，1.5公斤的價格約在1800到2400元之間，小包裝600公克就要720元，相較於智利櫻桃高出不少。然而，其口感、甜度與脆度也有明顯差異。

水果業者：「還是有差別，因為紐西蘭櫻桃的果肉通常會更細膩、更甜，而智利櫻桃的肉質可能會粗一點點。不過，這兩種櫻桃各有擁護者，因為大家的喜好不同。」

水果業者也表示，智利櫻桃產量大，且主要以海運方式運輸，使得運輸成本相對便宜。加上正值盛產期，種種因素讓其價格更顯親民。

