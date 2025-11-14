智利治安每況愈下 私人保鑣服務產業盛起

智利近年犯罪越來越嚴重，全國在2024年發生1200多起殺人案，以及800多起綁架案件。雖然數字和前一年相比稍微下降，但還是讓許多民眾心驚膽跳，紛紛雇用起私人保鑣，就怕犯罪集團找上自己。

一位已經從業28年的保鑣表示，民眾需求不斷上升，只是短短1天左右的護送服務，就可以賺進6000多元台幣，讓相關產業在過去幾年發展興盛。

保鑣札里表示，「之前顧客都是商人，通常是公司高層，現在都是普通人來委託，像是保護夫妻安全，或是陪伴小朋友參加派對。」

目前智利全國已經有超過5000家保鑣公司，是個年度總營收大約88億台幣的產業。

智利全國商會安全專員莫拉雷斯指出，「我們最近的數據顯示，企業採取的安全措施數量，平均而言出現上升。」

官方認為，智利的犯罪事件頻傳，是因為來自中南美洲其他國家的犯罪集團在當地活動，造成社會動盪。因此在今（2025）年的總統大選中，有不只一位候選人強調，將會祭出強硬手段，包含強化警力、擴建監獄等等，希望讓犯罪集團有所收斂。