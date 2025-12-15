智利版川普！ 極右派卡斯特3度角逐總統勝出

智利極右派政治人物「卡斯特」，被視為智利版川普，在3次角逐總統職位後，14日在大選中勝出，他也發表了勝選演說。

三度角逐智利總統的極右派政治人物卡斯特14日在大選中勝出後開心揮舞國旗。（圖／達志影像美聯社）

智利極右派政治人物卡斯特在經過三次角逐總統職位後，終於在14日的大選中勝出，並發表了勝選演說。現年59歲的卡斯特被視為「智利版川普」，他主張強硬的治安與移民政策，承諾將遣返數十萬名無證移民並嚴厲打擊犯罪，這些立場獲得許多選民的共鳴。卡斯特在勝選演說中強調，沒有安全就沒有和平，沒有和平就沒有民主，他希望智利能夠再次擺脫犯罪與痛苦，重獲自由。

卡斯特的支持者們在街上揮舞著智利國旗慶祝勝選，有些人還開車經過按喇叭表達喜悅之情。在勝選演說中，卡斯特感謝選民將這場勝利帶給所有智利人。他特別強調了安全、和平與民主之間的密切關係，表示沒有安全就沒有和平，沒有和平就沒有民主，而沒有民主也就沒有和平。

卡斯特在演說中承諾，智利將再次擺脫犯罪與痛苦，重獲自由。關於移民問題，卡斯特表示他希望接納外國人，但這些外國人必須尊重法律，不尊重法律的人必須離開智利。這一強硬立場反映了他對移民政策的態度，他矢言將遣返數十萬名無證移民，並嚴厲打擊犯罪。

雖然卡斯特被認為是智利版的川普，但他的支持者認為他冷靜的態度是他的魅力所在。在勝選當晚，卡斯特站在舞台上向支持者致意，慶祝他在三度角逐總統位置後終於成功當選。他的政策主張和強硬立場引起了不少選民的共鳴，使他能夠在這次大選中勝出。

