智利空巴「冒火光」乘客尖叫 衝逃生口全員撤離

超驚險！「智利南美航空」A320客機登機時，機場的傳送帶突然起火燃燒，飛機底部甚至能看到巨大火光，乘客被嚇得紛紛尖叫，趕緊撤離騷動，推擠朝逃生口移動，所幸在空服員協助下，順利疏散平安撤離，無人受傷。

濃煙密布，大火不斷竄燒，猛烈火勢就在一旁不斷延燒。乘客急忙溜充氣滑梯逃生。濃煙中，有人呼喊，有人則是拿起包包想要快點逃，場面一度相當混亂。

空服員：「把東西留下，把東西留下。」空服員急忙喊話，要求乘客不能拿行李，快點離開飛機。空服員：「從前門下機撤離。」

拉丁美洲最大城市巴西聖保羅的瓜魯柳斯國際機場，4日晚間一架空巴起飛前發生意外，當時機場的傳送帶在將行李運往貨艙時，突然起火燃燒，智利南美航空的A320客機就停在一旁正在登機，準備要飛往阿雷格里港，航空公司立刻啟動安全撤離程序。

慌亂逃生中，還能看到有乘客在跑道上行走。

乘客：「飛機下面當時正著火，我們在很前面，所以下機很快。我不得不攔住一些人，讓女孩子們能夠下去，但其他人根本顧不上別人了，每個人都在那裡絕望地奔跑。」

所幸意外無人受傷，航空公司也重新安排乘客搭乘其他航班。先前捷藍航空一架A320客機飛行途中突然異常下墜，大規模召修全球約6000架同系列客機，也指出這是受到強烈太陽輻射影響。但也有專家認為，當天太陽活動產生的輻射並不足以影響飛機電子系統，該架捷藍客機電腦系統可能是受遙遠超新星爆炸產生的宇宙射線影響。

