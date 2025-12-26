智利第47座國家公園 保育稀有馬駝鹿

智利最南端 的布倫瑞克半島，即將迎來一座新的國家公園，面積約15萬公頃，涵蓋森林、泥炭地、冰川與海岸線，將保護瀕危物種 馬駝鹿、海獅與虎鯨等珍貴生態。

在美洲大陸最南端，面向麥哲倫海峽，智利正準備成立一座全新的國家公園。保育組織麥哲倫大區專案協調人 加里多：「麥哲倫大區的這個新公園，非常獨特 因為它保護了，布倫瑞克半島最南端的，整個尖端 保護區面積，將達到約15萬公頃。」

這片廣大區域結合了基金會捐贈的土地、與國家提供的保護區，涵蓋森林、泥炭地和冰川。保育組織海洋生物學家 卡塞雷斯：「布倫瑞克半島就像一塊，由海洋 海岸與陸地，組成的生態拼圖 具高度韌性，能為瀕危物種提供庇護。」

包括智利國徽上的象徵、數量稀少的馬駝鹿；周邊海域也孕育海獅與虎鯨等物種，形成完整的生態鏈。保育團體指出，即使是人類的存在本身，都可能對環境造成影響。保育組織海洋生物學家 卡塞雷斯：「關鍵是透過管理計畫，負責任地 利用旅遊業和工業，盡可能地規範人類活動，並達到最高的保護標準，也就是國家公園層級。」

保育組織期望，現任總統在任期內完成立法程序，讓國家公園正式成立，不僅保護珍貴生態，也為當地帶來永續發展的新契機，成為保育與經濟發展兼顧的示範區。

