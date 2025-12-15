智利總統大選右翼卡斯特勝出 矢言加強維繫社會秩序

記者廖子杰／綜合報導

智利14日舉行總統大選，由保守派候選人卡斯特以近6成得票率宣告勝出，成為繼1970至90年代皮諾契特強人政權以來，立場最偏右翼的總統；他矢言將推動打擊犯罪、管控邊境治安與非法移民，加強維繫該國社會秩序。

英國《衛報》報導，智利總統大選已完成超過98%計票，獲得逾58%票數支持的卡斯特則提前宣布，已擊敗獲42%選票的中間偏左候選人賈拉，當選新任總統；報導分析，現任總統波里奇（Gabriel Boric）左翼路線遭遇民意反彈，因而在選舉中一夕變天，使智利成為近期繼阿根廷、玻利維亞後，又一「右轉」的拉丁美洲國家。

廣告 廣告

智利資深右翼政治人物、前經濟發展暨旅遊部長隆蓋拉指出，智利當前正深受治安惡化、毒品氾濫、失控的非法移民和組織犯罪等問題所苦，上述議題不僅是民眾最關注的焦點，也被認為是決定此次選舉勝負的關鍵主因。

現年59歲的卡斯特，以保守意識型態與政治立場著稱，競選期間便高舉強硬打擊犯罪政見，承諾驅逐無證移民、在北部邊境修築隔離設施等，獲得對治安問題不滿的選民支持；未來上任後的治理政策與施政績效，勢必成國際社會關注焦點。

智利右翼政治人物卡斯特以近6成得票率勝出，當選新任總統。（達志影像／美聯社）