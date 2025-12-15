智利總統大選結果出爐 右翼強硬派卡斯特勝出

智利極右派共和黨總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日贏得總統大選，他以打擊犯罪和遏止移民的競選承諾，獲得選民支持，在第二輪投票以58.30% 的得票率勝出。

智利極右派共和黨總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日贏得總統大選，在第二輪投票以58.30% 的得票率勝出。（路透社資料照）

智利14日舉行總統大選第2輪投票，路透社報導，在完成計票超過95%之下，卡斯特在與左翼候選人賈拉（Jeannette Jara）的決選中，以58.30% 的得票率勝出，賈拉得票率為41.70%。賈拉在承認敗選時表示：「民主已發出明確而響亮的聲音。我已向卡斯特致電，祝願他能成功帶領國家，造福智利。」



儘管智利仍被視為拉丁美洲最安全國家之一，近來一波組織犯罪和移民激增情況令選民不安，成為民眾關切的主要議題。卡斯特在長達數十年的政治生涯中一貫立場強硬、屬於右派路線。他曾提議興建邊境牆、在犯罪率高的地區部署軍隊，並將國內所有非法移民驅逐出境。



卡斯特的勝選標誌著拉丁美洲右翼力量又新添生力軍，他將加入了厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）和阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的行列。今年10月，中間派的巴斯（Rodrigo Paz）當選玻利維亞總統，也結束近20年的社會主義統治。

智利極右派共和黨總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）14日贏得總統大選。圖為卡斯特（前左）和妻子（前右）一早前往投票所投票。（路透社）

卡斯特這次是第3度角逐總統大位，也是他第2次進入決選；他曾在2021年敗給左派總統波里奇（Gabriel Boric）。卡斯特曾被許多智利人視為過於極端，如今則因民眾對犯罪與移民問題日益憂心，而成功吸引選民支持。

23歲的工程系學生塞戈維亞（Ignacio Segovia）受訪表示：「我成長於一個和平的智利，那時走在街上毫無顧慮，出門在外不會遇到麻煩或害怕。而現在，你無法安心出門了。」

卡斯特的支持者晚間抵達位於聖地牙哥的卡斯特競選總部，揮舞智利國旗，其中部分人戴著印有「讓智利再次偉大」（Make Chile Great Again）字樣的紅色帽子。



