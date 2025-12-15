智利總統大選變天 右翼卡斯特勝出

遵循優良的共和傳統，智利即將卸任的總統柏瑞克，第一時間致電總統當選人卡斯特祝賀；柏瑞克強調，這是智利引以為傲的傳統，並提醒卡斯特，領導國家是一份重大的責任。

智利即將卸任總統柏瑞克表示，「我還記得4年前你恭賀我的那日，今日我要恭喜你，因為你贏得明確的勝利，並當選為共和國總統，也是所有智利人民的總統，你知道這是一個重大的責任。」

對於前任總統的致賀，卡斯特也展現風度，承諾將會進行一場有序、且相互尊重的政權過渡。智利選務單位宣布，右翼候選人卡斯特在第2輪投票中，獲得59.16%的選票，擊敗左翼候選人賈拉；卡斯特的主張，包括興建邊境牆、部署軍隊打擊犯罪，以及驅逐非法移民，成功吸引厭倦社會動盪與高犯罪率的選民。

智利總統當選人卡斯特說道，「今日我向你提供同樣的承諾，這將是一個有序、尊重的過渡，在3月11日我宣誓就任總統後，我很期待能獲得您對這個國家的意見和看法。」

敗選的左翼候選人賈拉已向卡斯特致電祝賀，展現民主風範；不過她也向支持者喊話，強調近年來爭取到的民生權益不能被犧牲。

左翼執政聯盟候選人賈拉指出，「我們清楚表明智利人民的既有成果不能被犧牲，包括養老金的增加、免費高等教育、每週40小時工時、零共付額醫療以及婦女的權利。」

智利作為中南美洲經濟相對穩定的國家，本次大選結果也呼應阿根廷、薩爾瓦多等國的右翼浪潮；分析指出，厭倦犯罪與混亂的選民，正在促使拉美地區的政治光譜，迎接1990年軍事獨裁結束以來，最劇烈的右傾轉變。