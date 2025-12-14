智利總統決選登場 極右翼候選人卡斯特聲勢看好

智利將在14日將舉行總統大選，選民面臨到要在35年民主歷史上最右翼的候選人卡斯特(Jose Antonio Kast)，與廣泛左翼聯盟賈拉(Jeannette Jara)的領袖之間做出選擇。

將近1,600萬公民將在這場決選中投下神聖的一票，民調顯示卡斯特大幅領先，他的嚴厲打擊犯罪與反移民的政見，似乎引起智利人的共鳴。

59歲的卡斯特在競選活動上說：「這個國家正在分崩離析。」

曾是美洲最安全與最繁榮的國家之一，智利近年卻遭到COVID-19疫情、暴力社會抗爭，與外國組織犯罪湧入的嚴厲打擊，卡斯特在許多議題上都比大多數智利人都更加右傾。

但選民不滿左翼執政黨4年多來的高犯罪率與低經濟成長，並表示儘管心存疑慮，他們仍將投票支持變革。

獨裁陰影

卡斯特誓言驅逐數十萬名非法移民、反對墮胎，並表態支持皮諾契特(Augusto Pinochet)的血腥獨裁。

民調顯示，超過60%的智利人認為安全是智利面臨的首要問題，遠超過經濟、醫療照顧或教育。

但卡斯特的強硬立場也可能引發擔憂，認為他將讓智利重回獨裁統治。在皮諾契特執政期間，超過3,000名智利公民遭殺害或失蹤，並有數千人遭受酷刑。

在智利人透過公投拒絕延長他的17年統治後，皮諾契特在1990年下台。

卡斯特在大學期間曾參與支持皮諾契特的宣傳活動。

他的家庭背景也引發了質疑。媒體調查顯示，卡斯特的父親出生於德國，曾是希特勒(Adolf Hitler)納粹政黨的成員，並在二戰期間服役。

卡斯特堅稱他的父親是被徵召入伍，並沒有支持納粹。

執政黨不利

賈拉在首輪選舉取得領先，但右翼候選人囊括了70%的選票。

在卡斯特與賈拉的直接對決中，民調顯示卡斯特領先超過10個百分點。

賈拉在總統柏瑞克(Gabriel Boric)政府擔任勞工部長期間的經歷，已被證明是她的致命弱點。

39歲的柏瑞克4年任內，因多次改革皮諾契特時代的憲法失利而舉步維艱。

在智利政壇，與執政黨保持關係幾乎是一個致命傷。

自2010年以來，智利每一次的總統選舉都在左翼和右翼政府之間交替。

這次選舉也是智利是十多年來的首次採取強制投票制。投票將於聖地牙哥時間上午8時(台灣時間晚間7點)展開。(編輯：宋皖媛)

