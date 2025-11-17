智利總統選舉左派賈拉領先 決選對上極右派卡斯特

（中央社聖地牙哥16日綜合外電報導）根據部分計票結果，左派前勞工部長賈拉（Jeannette Jara）與極右派領袖卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在智利總統選舉中領先，兩人將進入12月的第2輪決選。

法新社報導，智利選務機構Servel表示，在已開出52.39%選票的情況下，代表8黨聯盟參選的51歲共產黨人賈拉取得26.58%的選票，暫時領先卡斯特的24.32%。

得票數緊接在後的候選人、極右翼國會議員凱瑟（Johannes Kaiser）已承認敗選。

選戰期間，民眾主要關注的焦點是謀殺、綁架和勒索等犯罪活動飆升，這些犯罪普遍被認為是外國幫派所為。

卡斯特誓言要在智利與玻利維亞邊境修建圍牆、柵欄與壕溝，以阻止來自委內瑞拉等北方較貧窮國家的移民入境。

賈拉承諾將增聘警力、解除銀行保密規定以打擊組織犯罪，並解決生活成本問題。

她在12月14日的第2輪決選中，面臨要將首輪領先優勢轉化為勝利的艱鉅挑戰，因為右派候選人的總票數遠高於左派。

民調持續表明，卡斯特在決選中能輕而易舉地擊敗賈拉。賈拉的得票數不如民調預期，而卡斯特則表現超乎預期。

路透社報導，智利向右轉的趨勢，反映拉丁美洲近期多國左翼的敗績，也預示著在哥倫比亞、秘魯和巴西等國保守派候選人的聲勢正在抬頭，而安全問題是這些國家競選的中心議題。

極右翼國會議員凱瑟表示將支持卡斯特，而溫和右翼政治人物馬德義（Evelyn Matthei）在卡斯特對選民發表選後談話時為他站台。（編譯：陳昱婷）1141117