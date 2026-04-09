智利警方破獲巨額竊銅走私案 298億元銅料銷往中國

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（中央社聖地牙哥8日綜合外電報導）智利當局今天宣布破獲一起竊銅走私案，這個跨國犯罪集團5年間竊取價值逾9.1億美元（約新台幣298億元）銅料，並偽裝成廢料銷往中國，是智利史上最大集團犯罪案之一。

「南華早報」報導，當局表示，這個犯罪集團以卡車將竊得的銅料運至智利北部的港口城市伊基克（Iquique），再以貨櫃偽裝成廢料形式裝船運往中國。多年來更利用智利合法貿易體系，詐領逾5500萬美元（約新台幣18億元）的出口加值型營業稅（VAT）退款。

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這場名為「高壓行動」（Operation High Voltage）的跨區行動橫跨全國7個地區，共逮捕25人、搜查49處房產，並查扣187公噸銅料、40部車輛及11把槍械。

當局估計，查扣的銅料按目前市值約220萬美元（約新台幣7000萬元），但僅是這個不法集團5年來走私總量的冰山一角。

智利北部城市阿里卡（Arica）檢察官辦公室刑事分析組主任、北部邊境案件調查員龔薩雷茲（Rodrigo Gonzalez）今天稍早接受彭博（Bloomberg）採訪時表示，這個不法集團分工明確，專業小組負責竊取電纜、中間商負責處理及存放金屬、運輸組則負責跨境轉運。

他說：「這是門利潤極高的生意，區區數十公尺長的電纜就價值數百萬披索。」

犯罪集團的竊銅手法簡單粗暴，直接開卡車衝撞電線桿，數分鐘內便能拉倒整排電纜，再由人員剝取銅料裝車，在當局趕抵前迅速撤離。

龔薩雷茲說，單一事件的損失最高可達6000萬智利披索（約新台幣200萬元），相關攻擊也造成多個社區大規模停電。

警方迄今未公布中國買家身分，中國駐智利大使館也尚未就此案置評。（編譯：張茗喧）1150409