智利變天向右轉 移民與犯罪重塑拉美政治版圖

（中央社聖地牙哥14日綜合外電報導）保守派候選人卡斯特今天在智利總統大選勝出，將成繼1970至90年代獨裁者皮諾契特後最右翼總統。移民導致治安惡化當前是整個拉美一大問題，導致區域出現一股「右轉」風潮。

紐約時報指出，現年59歲、育有9名子女的卡斯特（Jose Antonio Kast），他的意識形態源於保守羅馬天主教思想，競選期間高舉強硬打擊犯罪政見，承諾驅逐無證移民、在智利綿長的北部邊境修築隔離設施，風格與美國總統川普遙相呼應。

在完成超過98%的計票後，卡斯特獲得逾58%得票，擊敗中間偏左候選人賈拉（Jeannette Jara）的42%。卡斯特壓倒性勝選，清楚表明智利民眾高度不滿現任總統波里奇（Gabriel Boric）左翼政府路線，也使智利繼阿根廷、玻利維亞後，又一「右轉」的拉丁美洲國家。

智利大選結果雖然是對執政者不滿，但也反映社會對暴力犯罪激增的深層憂慮。目前這波犯罪浪潮對長期習慣相對安全環境的智利社會造成嚴重心理衝擊，被卡斯特把握作為選戰核心。

卡斯特從政生涯以往聚焦於像反對墮胎等保守天主教價值，但這回第三度角逐總統期間，他集中火力抨擊2024年兇殺案受害人數較2018年增加近50%，引發選民強烈共鳴。益普索（Ipsos）近期的民調顯示，近2/3智利民眾將犯罪視為頭號隱憂。

民調顯示，智利民眾第二大關切議題是移民管控，卡斯特也承諾強力打擊非法移民。據智利國家統計局估計，目前智利境內約有30萬無證移民，許多來自委內瑞拉。

智利資深右派政治人物、前經濟發展暨旅遊部長隆蓋拉（Pablo Longueira）說：「治安、毒品販運、失控的非法移民及組織犯罪，是公民最關心的重大問題，這些議題主導這次選戰。」

儘管犯罪者僅占移民人口中極小比例，且多數移民是為逃離母國經濟崩潰而來。但智利警方指出，移民潮中混入暴力黑幫，累及其他移民。2020年新冠疫情大流行之初，好幾萬為逃離國內經濟崩潰的委內瑞拉人湧入智利，使得像委內瑞拉的「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）黑幫人員得以在智利一些城鎮紮根。

官方數據顯示，智利兇殺案在2022年達到1322件的歷史新高；儘管2024年降至1207件，仍較2018年高出43%。蓋洛普（Gallup）一份調查顯示，僅不到40%的智利民眾認為夜間出行安全，而美國人認為夜間外出安全者達70%。

智利北部的伊基克市（Iquique）近年深受「阿拉瓜火車」黑幫之苦。市長馬契維洛（Mauricio Soria Macchiavello）說：「有人遭反綁頭部中彈、有人被燒死在車內，殺人焚屍屢見不鮮，這些都是以往難以想像的事。」

來自伊基克市、與卡斯特同黨的國會議員特里索蒂（Renzo Trisotti）表示，當地已因移民與犯罪醞釀出「危險的排外效應」2021年9月伊基克當地一場示威，群眾焚燒無家可歸移民的床墊與衣物，高喊「智利人優先」。

整個拉丁美洲過去10年間組織犯罪案件暴增，曾屬相對平和的智利、哥斯大黎加與厄瓜多等國，都籠罩於暴力陰影。民調顯示，包含智利在內至少8個拉美國家，民眾將治安列為頭號議題，呼籲鐵腕政策並對強硬治安措施展現更高容忍。

秘魯近年犯罪驟增，尤其勒索案。民調顯示，許多秘魯民眾支持對犯罪下重手，即便可能執法過當或殃及無辜也在所不惜。

區域內越來越多國家仿效薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）；他為大幅降低犯罪率，不惜限縮公民權利。

在哥斯大黎加，隨治安危機加劇，總統查維斯（Rodrigo Chaves）也採取強硬立場，參訪薩爾瓦多最高安全級別監獄後，宣布擬在國內興建類似設施。

儘管智利仍是拉美最安全的國家之一，且有人質疑治安議題恐因政治操作被放大，但幾乎無人否認，智利社會已因犯罪問題出現深刻且長遠的改變。

智庫「外交關係協會」（CFR）拉美事務研究員弗利曼（Will Freeman）說：「組織犯罪是一股極具顛覆性的力量，如今拉美地區正在弄清它所帶來的連鎖後果。」（編譯：陳亦偉）1141215