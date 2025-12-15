智利變天！ 右翼強硬派卡斯特勝選總統

智利共和黨卡斯特贏得總統選舉。（圖／達志／美聯社）

智利總統大選於14日落幕，右翼強硬派政治人物卡斯特（Jose Antonio Kast）在第二輪投票中，以58%的得票率擊敗左翼候選人哈拉（Jeannette Jara）的42%，順利當選新任總統，哈拉隨即承認敗選。這場選舉結果，被視為智利自1990年軍事獨裁結束以來，政治路線最明顯的一次右轉。

根據《路透社》報導，卡斯特在競選期間主打治安惡化與移民問題，成功喚起選民對犯罪上升與非法移民的憂慮。他長期立場鮮明，主張在邊境興建圍牆、派遣軍隊進駐高犯罪地區，並將所有非法移民驅逐出境，是智利政壇知名的右翼強硬人物。

卡斯特的勝選，也象徵拉丁美洲近期「法治與秩序」取向政治勢力的持續擴張。他與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）及阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）同列為近年崛起的右翼領袖。此外，玻利維亞於10月選出中間派總統帕斯（Rodrigo Paz），結束近20年的社會主義執政。

此次是卡斯特第三度角逐總統寶座、第二度進入決選。2021年他曾敗給現任左翼總統柏瑞奇（Gabriel Boric）。過去不少智利選民認為卡斯特立場過於極端，但隨著犯罪與移民問題升溫，他逐漸吸引更多原本偏向中間的選民支持，甚至在傳統左翼票倉中也取得勝利。

智利大學政治學者海斯（Claudia Heiss）分析，卡斯特的壓倒性勝出，部分原因也來自選民對哈拉的排斥。哈拉身為共產黨成員，被不少選民視為過於激進，反而促使中間與保守選民轉向支持卡斯特。

投票結果出爐後，卡斯特支持者晚間聚集在聖地牙哥的競選總部，揮舞智利國旗慶祝，有人戴著印有「讓智利再次偉大」字樣的紅色帽子。23歲工程系學生塞哥維亞（Ignacio Segovia）表示，他成長於一個能安心上街、不必擔心安全的智利，「但現在已經無法再平靜地出門了。」

