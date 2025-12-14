智利變天 右翼強硬派卡斯特當選總統

（中央社聖地牙哥14日綜合外電報導）智利極右派總統候選人卡斯特（Jose Antonio Kast）今天贏得總統大選，他利用選民對犯罪率上升和移民問題的擔憂，帶領智利走向1990年軍事獨裁結束以來最為明顯的右傾。

路透社報導，在完成計票超過95%之下，卡斯特在與左翼候選人賈拉（Jeannette Jara）的決選中，以58.30% 的得票率勝出，賈拉得票率為41.70%。

賈拉在承認敗選時表示：「民主已發出明確而響亮的聲音。我已向卡斯特致電，祝願他能成功帶領國家，造福智利。」

卡斯特在長達數十年的政治生涯中一貫立場強硬、屬於右派路線。他曾提議興建邊境牆、在犯罪率高的地區部署軍隊，並將國內所有非法移民驅逐出境。

卡斯特的勝選標誌著拉丁美洲右翼力量近來又添一筆戰績，他加入了厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）、薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）和阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）的行列。今年10月，中間派的巴斯（Rodrigo Paz）當選玻利維亞總統，結束近20年的社會主義統治。

這次選戰是卡斯特第3度角逐總統大位，也是他第2次進入決選；他曾在2021年敗給左派總統波里奇（Gabriel Boric）。卡斯特曾被許多智利人視為過於極端，如今則因民眾對犯罪與移民問題日益憂心，而成功吸引選民支持。

支持者今晚抵達位於聖地牙哥的卡斯特競選總部，揮舞智利國旗，其中部分人戴著印有「讓智利再次偉大」（Make Chile Great Again）字樣的紅色帽子。

23歲的工程系學生塞戈維亞（Ignacio Segovia）說：「我成長於一個和平的智利，那時走在街上毫無顧慮，出門在外不會遇到麻煩或害怕。而現在，你無法安心出門了。」（編譯：陳昱婷）1141215