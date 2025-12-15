智利變天！右翼硬漢卡斯特壓倒性勝選 拉美「秩序鐵腕」勢力再擴張

國際中心／程正邦報導

軍事獨裁結束後最鮮明的右轉 卡斯特贏得決定性勝利

南美洲民主典範智利迎來了顯著的政治變革。在 12 月 14 日落幕的總統大選第二輪投票中，右翼強硬派政治人物荷西·安東尼奧·卡斯特（Jose Antonio Kast）以壓倒性姿態勝出，獲得了高達 58% 的得票率，擊敗左翼候選人珍妮特·哈拉（Jeannette Jara）的 42%。哈拉在結果公布後迅速承認敗選。

這場選舉結果被國際分析人士視為智利自 1990 年結束軍事獨裁統治以來，政治路線最為明顯和堅決的一次右轉，標誌著智利左翼總統柏瑞奇（Gabriel Boric）時代的終結，也反映出智利社會對當前治安與經濟困境的強烈不滿。

「法治與秩序」口號奏效：強硬立場吸引中間選民

根據《路透社》報導與智利當地媒體分析，卡斯特能夠取得決定性勝利，關鍵在於他成功抓住了選民對治安惡化與移民問題的深切焦慮。

卡斯特長期以來在智利政壇以其鮮明的右翼強硬立場聞名，他在競選期間主張：在邊境興建圍牆以遏制非法移民、派遣軍隊進駐高犯罪率地區，以及將所有非法移民驅逐出境。這些「法治與秩序」的承諾，成功地喚醒了選民對社會安全和國家主權的擔憂。

卡斯特在社群媒體PO出披國旗接受支持者歡呼的照片，發文寫道：「謝謝你，智利。開始工作吧！」（圖／翻攝自X@joseantoniokast）

值得注意的是，這已經是卡斯特第三度角逐總統寶座、第二度進入決選。在 2021 年，他曾敗給現任左翼總統柏瑞奇。過去許多智利選民認為他的立場過於極端，但在近幾年犯罪率持續攀升、非法移民問題升溫的社會氛圍下，卡斯特逐漸吸引了原本偏向中間的選民支持，甚至在部分傳統左翼票倉中也取得了勝利。

智利大學政治學者克勞迪婭·海斯（Claudia Heiss）分析，卡斯特的壓倒性勝出，部分原因也來自選民對其對手哈拉的排斥。哈拉身為共產黨成員，被不少選民視為政治立場過於激進，這反而促使了中間派和保守派選民策略性地轉向，集中選票支持卡斯特。

拉丁美洲政治版圖的右翼擴張趨勢

卡斯特的勝選，不僅是智利國內政治的重大轉折，也象徵著拉丁美洲近期一股強調「秩序鐵腕」的政治勢力的持續擴張。他將與近年在該地區崛起的右翼領袖，包括：主張市場自由化的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、以強力打擊幫派聞名的薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）、以及厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）等，共同塑造地區的新政治格局。

這種趨勢反映了拉丁美洲民眾普遍對傳統左翼社會主義執政模式下的經濟停滯、社會犯罪與腐敗感到厭倦。事實上，在玻利維亞，中間派總統帕斯（Rodrigo Paz）已在 10 月選出，結束了該國近 20 年的社會主義執政，進一步印證了這股區域性的政治鐘擺效應。

勝利之夜：「讓智利再次偉大」的呼聲

投票結果出爐後，卡斯特的支持者晚間聚集在聖地牙哥的競選總部，揮舞著智利國旗歡慶。許多人戴著印有「讓智利再次偉大」字樣的紅色帽子，口號與美國前總統川普的競選口號相似，象徵著對右翼民族主義的支持。

現場一位 23 歲的工程系學生伊格納西奧·塞哥維亞（Ignacio Segovia）對媒體表示，他成長於一個能安心上街、不必擔心安全的智利，「但現在已經無法再平靜地出門了。」這句話成為了卡斯特勝選背後，民眾對「重拾安全」最渴望的註腳。

