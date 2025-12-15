智利變天「向右轉」！保守派候選人卡斯特出線，主張「治亂世用重典」、「驅逐非法移民」

極右翼候選人卡斯特（José Antonio Kast）14日以近六成得票率橫掃智利總統大選，被認爲這個國家最接近極權右翼的時刻，也標誌著拉丁美洲的「粉紅浪潮」正式退潮。

12月14日深夜，智利總統選票完成大部分計票工作後，前國會議員卡斯特（José Antonio Kast）以58.16%的壓倒性得票率，擊敗現任總統波里奇（Gabriel Boric）麾下的前勞動部長、左翼候選人賈拉（Jeannette Jara），當選智利下一任總統。

英國《衛報》指出，智利民眾4年前選出千禧世代的左派波里奇，寄望他能實現社會正義與修改憲法；然而四年後，智利卻面臨犯罪率飆升與移民危機的陰影，智利這次決定轉身擁抱承諾要用「鐵腕」統治的強人。卡斯特在勝選演說中表示：「今晚不是哪個人贏了，也不是哪個政黨贏了——是智利贏了，是希望贏了。那是生活不再恐懼的希望，不再被那種折磨家庭的恐懼所困擾。」

2025年12月14日，保守派候選人卡斯特贏得智利總統大選。（美聯社）

尊嚴與秩序之戰

卡斯特的壓倒性勝選表明，智利民眾高度不滿波里奇的左翼政府路線，也讓智利繼阿根廷、玻利維亞之後，成為又一個「向右轉」的拉美國家。習慣相對安全環境的智利社會，確實面臨前所未有的治安崩壞。雖然與鄰國相比智利仍相對安全，但對於習慣了和平歲月的智利中產階級而言，現況令人窒息，這一點也被卡斯特拿來作為選戰的主要訴求。

根據智利官方數據，雖然2024年的兇殺案數量較2022年的歷史高峰（1322件）略有回落至1207件，但仍比2018年高出了43%。更讓民眾恐慌的是犯罪形式的改變——來自委內瑞拉的黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）將行刑式槍決、燒車焚屍等殘暴手段帶到智利街頭。

益普索（Ipsos）的選前民調顯示，近三分之二的智利人將「犯罪」視為頭號生存威脅，只有不到40%的民眾敢在夜間獨自外出，卡斯特也精準捕捉到這種時代氛圍。如果四年前的大選關鍵詞是「尊嚴」，那麼2025年的關鍵詞無疑是「秩序」。智利資深右派政治人物、前經濟發展暨旅遊部長隆蓋拉（Pablo Longueira）說：「治安、毒品販運、失控的非法移民及組織犯罪，是智利民眾最關心的重大問題。」

智利川普？

59歲的波里奇是天主教徒，也是九個孩子的父親。這位極端保守派毫不避諱自己對獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）的仰慕。他的競選承諾聽起來像是美國總統川普的翻版，甚至更為激進：他計畫在智利北部與秘魯、波利維亞接壤的邊境，挖掘三公尺深的壕溝、架設通電圍籬，並修築五公尺高的圍牆。

卡斯特說：「當我們告訴一個違規移民，他們正在違法，如果想有機會回來就必須離開這個國家時，我們是認真的……我們必須對犯罪、組織犯罪、有罪不罰和混亂表現出極大的堅定。」他甚至要求目前在智利境內的約33萬名無證移民（絕大多數為委內瑞拉人），必須在明年3月11日新政府就職前自行離開。

2025年12月14日，保守派候選人卡斯特贏得智利總統大選。（美聯社）

拉美左派的黃昏

相較於卡斯特的大勝，左派候選人賈拉的落敗顯得格外蒼涼。儘管她在11月的首輪投票中領先，但在決選中，右翼勢力的集結將她遠遠拋在後頭。賈拉曾是波里奇政府的勞動部長，一位受人尊敬的共產黨員，但她背負了現任政府在治安問題上無能為力的沈重包袱。

賈拉在大勢已去後，在週日晚間致電卡斯特承認敗選。她承諾將領導一個「建設性」的反對派，並且警告「我會譴責任何暴力的苗頭，無論它來自何方」。現任總統波里奇則是祝賀曾經的對手獲得「清晰的勝利」，並邀請卡斯特週一早上開始交接工作。波里奇說：「卡斯特先生，您終將在某個時刻理解『權力的孤獨』意味著什麼，以及那些必須做出艱難決定的時刻。」

拉美右翼連線：從米雷伊到卡斯特

卡斯特的勝利，不僅是智利的轉向，更是南美洲政治版圖劇烈變動的縮影。隨著阿根廷米雷伊（Javier Milei）政府的穩固，以及厄瓜多、玻利維亞右翼勢力的抬頭，南美洲正在形成一個堅固的「反社會主義」聯盟。阿根廷總統米雷伊在社交媒體上興奮地祝賀他的「朋友」：「這是我們地區在捍衛生命、自由和私有財產方面邁出的又一步……我們將把美洲從21世紀社會主義的壓迫枷鎖中解放出來。」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也迅速發出賀電，強調在卡斯特領導下，美智雙方將在「終結非法移民」和強化公共安全上由共同優先事項。這顯示出華府對這位南美新盟友的高度期待。巴西左翼總統魯拉（Lula）的祝賀則顯得外交辭令濃厚，僅強調希望能維持南美洲作為「和平區」的地位。

不過就算卡斯特在總統選舉取得大勝，但他所屬的極右翼共和黨（Partido Republicano）並未在國會掌握絕對多數。更令人擔憂的是經濟。卡斯特承諾在18個月內削減60億美元的公共支出，這是典型的小政府新自由主義藥方，但他至今未解釋要「砍在哪裡」。

聖地牙哥迪亞哥波塔萊斯大學（Universidad Diego Portales）的政治學教授羅薩娜·卡斯蒂格里奧尼（Rossana Castiglioni）分析：「關於卡斯特政府會是什麼樣子，我們有很多不知道的地方，因為他根本沒說要怎麼做」、「在經濟政策上，我們很可能會看到典型的右派調整措施。但在安全政策上，那是他整個競選活動的主要訴求，民眾對此期待極高。」

