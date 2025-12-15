智利變天！極右派狂人誓言驅逐30萬移民 35年來最右傾總統誕生

智利政治版圖在12月14日發生重大轉變。根據法新社報導，極右派共和黨候選人卡斯特在總統決選中，以約58%的得票率擊敗左派共產黨對手哈拉，成為智利自恢復民主以來立場最為右傾的國家元首。

現年59歲的卡斯特在首都聖地牙哥向支持者發表勝選演說時表示，將恢復法律並恢復對法律的尊重。他強調智利人民渴望生活在免於恐懼的環境中。此次選舉結果標誌著拉丁美洲右翼勢力的最新勝利，繼阿根廷、玻利維亞、宏都拉斯、薩爾瓦多和厄瓜多之後，智利也加入這股右轉浪潮。

卡斯特的競選主軸聚焦於治安與移民問題。他承諾上任後將立即驅逐超過30萬名非法移民，封鎖北部邊境，並對接近歷史高點的犯罪率採取鐵腕手段，同時重啟陷入停滯的經濟。一名退休支持者梅洛表示，希望卡斯特上任第一天就部署軍隊到街頭，把所有毒販關起來，並驅逐任何來智利犯罪的人。

值得注意的是，卡斯特過去曾多次公開捍衛前獨裁者皮諾契特的軍事政權。在勝選集會上，支持者揮舞旗幟高唱國歌，部分人士高喊皮諾契特的名字，手中揮舞這位已故獨裁者的肖像，現場甚至有支持者打扮成美國總統川普的模樣慶祝。

卡斯特的家族背景引發爭議。媒體調查顯示，他出生於德國的父親曾是希特勒納粹黨成員，並在二戰期間服役。對此，卡斯特堅稱父親是被迫徵召，並未支持納粹理念。

敗選的左派候選人哈拉曾任現任總統波里奇政府的勞工部長。波里奇任內未能完成憲法改革，加上經濟疲軟與犯罪率飆升，成為左派敗選的主因。在卡斯特勝選後，美國國務卿魯比歐與阿根廷總統米雷伊均在第一時間致電祝賀，顯示國際右翼勢力的相互呼應。

