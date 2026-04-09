智利走私集團盜竊電纜銅材！混入合法來源後出口至大陸 涉案金額曝光

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走私集團的犯案手法相當簡單粗暴，他們會直接開卡車衝撞1整排電線桿，並在幾分鐘內拉倒整段電纜。（圖／達志／美聯社）

全球最大銅生產國智利於美東時間8日表示，該國警方近期破獲1起震驚全國的大型跨國銅材走私案。當局指出，1條運作長達5年的犯罪管道，涉嫌將價值約9.17億美元（約合新台幣291億元）的失竊銅材輸往中國，並透過偽造出口流程與詐領退稅，將大量贓物流入合法貿易體系。

據《南華早報》報導，該犯罪集團先將偷來的金屬以卡車運往智利最北部港口城市伊基克（Iquique），再以偽裝成廢金屬貨物的貨櫃出口至中國。在同一期間，該集團還透過虛假出口申請，詐領超過5,500萬美元的出口增值稅退稅，讓失竊銅材多年來混入智利合法貿易體系而未被察覺。

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這項橫跨7個地區、49處房產的突襲搜查行動，被稱為「Operation High Voltage」，最終逮捕25人，並查扣187公噸的銅、40輛車及11支槍械。當局估計，這次追回的金屬按現價計算約值220萬美元，僅是該犯罪網路在5年間轉運量的一小部分。

智利最北端城市阿里卡（Arica）的檢察署刑事分析部門主管、同時主導北部邊境案件調查的岡薩雷斯（Rodrigo Gonzalez）8日稍早接受《彭博社》訪問時指出，該走私網路分工明確：1組人負責偷電纜，中間人負責加工與儲存金屬，運輸者則負責跨境轉運，「這是1門獲利極高的生意。只要幾十公尺的電纜，就可能價值數百萬智利披索。」

據悉，該走私集團的犯案手法相當簡單粗暴，他們會直接開卡車衝撞1整排電線桿，並在幾分鐘內拉倒整段電纜，接著作業人員迅速剝除外層、裝載銅材，並在當局反應前將貨物運走。岡薩雷斯指出，單一案件造成的損失最高可達6,000萬智利披索（約合新台幣212萬元），而這類攻擊也曾導致整個社區停電。

遭竊金屬之後會被送往非正式加工場所，竊賊會焚燒或剝除電纜外層塑膠，使裸銅失去辨識標記。當局查獲了熔化後的銅板與銅錠，研判這些材料曾被重新熔煉，以消除序號，再與合法來源的銅混合後出口。

對此，警方尚未公布中國買家的身分，而中國駐智利首都聖地牙哥（Santiago）大使館也未對此案發表評論。

報導補充，中國約消耗全球58％的銅，且早已在智利過往多起港口查緝案件中，成為反覆出現的走私目的地。智利在2025年生產了530萬公噸的銅，約占全球產量的1/4，是全球最大銅生產國，因此常成為大規模走私集團的下手目標。

3月甫上任的智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）主打強化治安的競選主軸，並已將打擊有組織犯罪列為新政府上任初期的施政重點。智利當局目前也已集中調查資源，並部署無人機、熱點地圖與模式追蹤工具，以鎖定犯罪熱區與藏貨據點。不過，岡薩雷斯直言這套作法仍存在侷限性，「你瓦解1個集團，另1個很快又會冒出頭來。」

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