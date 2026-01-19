智利野火奪18命！5萬人撤家園 市長怒批中央無支援：只說軍隊遲早會到

編譯曾宜婕／綜合報導

智利中南部野火導致至少18人身亡，總統波里奇（Gabriel Boric）宣布當地進入「災難狀態」！據英國《衛報》18日報導，智利目前正處於夏天，熱浪助長火勢，火災燒毀了數千公頃的森林，5萬人緊急疏散。許多居民在半夜中措手不及，受困於在家中無法逃脫。

圖中是比歐比歐地區的彭科（Penco）。道路兩旁可以看到滾滾岩漿，天空也因火舌被染紅。（圖／翻攝自X平台 @MonitorX99800）

據報導，野火在距離首都聖地牙哥（Santiago）約500公里的努布雷（Nuble）與比歐比歐（Biobio）地區整整燃燒了2天，災後滿目瘡痍，街上都是燒焦的痕跡。政府表示，火災蔓延面積高達8500公頃（，有5萬人緊急撤離。

比歐比歐（Biobio）地區彭科（Penco）市長維拉（Rodrigo Vera）向媒體表示，火災發生當下，遲遲不見中央政府的援助，「親愛的波里奇總統，我發自內心地向您報告，我已經在這裡守了四個小時，一個社區正在大火中燃燒，卻完全看不到任何（政府）人員的蹤影。一位部長除了打電話告訴我軍隊『遲早會趕到』之外，什麼也沒做，這怎麼可能？」

高速公路兩旁火勢猛烈。（圖／翻攝自X平台 @soupalestina）

災後路邊都是燒焦的房子和被摧毀的房子殘骸。（圖／翻攝自X平台 @dailyfender）

雖然被摧毀的房屋總數仍不確定，但位於比歐比歐地區的重災區康塞普松市（Concepcion）報告指出，當地已經有253棟房子被摧毀。當地居民告訴媒體，災難過後，人們在路邊、房子裡、田野間都發現了燒焦的屍體。

《紐約時報》18日報導指出，智利每年夏天都會遭到野火侵襲，通常發生在最熱的1月和2月，去年就有3018起野火案件，然而今年最熱的時候才剛開始，就已經有2825件野火事件。

災後一整排燒焦的房子。（圖／翻攝自X平台 @Soy_Tu_Aji）

