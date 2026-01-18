智利野火狂燒至少15死 總統宣布災區進入緊急狀態

智利18日表示，失控的野火肆虐智利南部社區，造成至少18人死亡，政府已宣布當地進入緊急狀態。

在聖地牙哥(Santiago)南方約500公里的紐布萊(Nuble)和比歐比歐(Biobio)地區，由於強風和炎熱天候助長火勢，野火已經延燒2天，迫使超過5萬人撤離。

住在潘科市(Penco)的25歲學生希德(Matias Cid)告訴法新社，他們不得不穿著身上的衣服趕緊就離開，否則再過20分鐘就會被燒死。

潘科市長維拉(Rodrigo Vera)表示，目前為止這個地區的野火傷亡大多集中在潘科市。

南半球的高溫助長了火勢，當地有將近4千位消防人員正在與野火搏鬥。智利總統波里奇(Gabriel Boric)已宣布紐布萊和比歐比歐進入緊急狀態，這將賦予政府部署武裝部隊協助滅火的權力。

波里奇在X發文說，當局將投入一切資源救災。

他並前往受災最嚴重的康塞普松市(Concepcion)探視災情。「我們今天確認的死亡人數為18人，但我們確信這個數字還會攀升」。 (編輯:柳向華)