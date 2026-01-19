智利野火肆虐釀18死！8千多公頃土地遭焚毀 5萬人急撤離

南美國家智利中部與南部的野火持續肆虐。（圖／達志／美聯社）

南美國家智利中部與南部的野火持續肆虐，當局於美東時間18日表示，這場強烈熱浪引發的災害，已造成至少18人死亡，數千公頃森林被燒毀，數百棟房屋付之一炬。

綜合外媒報導，根據智利國家林業委員會（CONAF）的消息指出，截至18日上午，全國共有24處活躍火災正在燃燒。智利總統博里奇（Gabriel Boric）於是宣布，位於首都聖地牙哥（Santiago）以南約500公里的中部比奧比奧大區（Región del Biobío）及其鄰近的紐夫萊大區（Región de Ñuble）已進入「緊急狀態」。

智利內政部副部長科爾德羅（Luis Cordero）對此也解釋，這項緊急狀態的宣布，使政府得以加強與軍方的協調，並控制目前仍在延燒的野火。這些野火至今已焚燒約8,500公頃的土地，並迫使約50,000人撤離家園。智利國家災害預防與應變服務局（SENAPRED）則透露，至少有250棟房屋被摧毀。

然而，地方官員指出，18日的數小時內，災情無所不在，卻始終未見中央政府的實質支援。比奧比奧大區沿海小鎮彭科（Penco）市長維拉（Rodrigo Vera）透露，「親愛的博里奇總統，我發自內心地說，我已經在這裡待了4個小時，1個社區正在燃燒，卻完全沒有看到政府的存在，1名部長除了打電話告訴我軍方『某個時候』會抵達之外，什麼都沒做，這算什麼？」

南美國家智利中部與南部的野火持續肆虐。（圖／達志／美聯社）

儘管消防人員正努力撲滅火勢，但強風與酷熱高溫等不利條件助長了野火蔓延，並嚴重阻礙救援行動，氣溫一度飆破攝氏38度。居民表示，火勢在午夜過後突然爆發，令許多人措手不及，甚至被受困在家中。

「很多人沒有撤離，他們留在家裡，以為火勢會在森林邊緣停下來，」55歲的古茲曼（John Guzmán）站在彭科的災後現場說，當時濃煙將天空染成一片橘色，「那完全失控了，沒有人預料到會這樣。」

同樣住在彭科的52歲居民拉戈斯（Juan Lagos）說：「我們帶著孩子，在黑暗中奔跑逃命。」火勢吞噬了城市的大部分地區，汽車、學校與教堂全數被燒毀。燒焦的遺體被發現在田野中、屋內、道路旁，甚至車輛裡。

居住在彭科的25歲學生西德（Matias Cid）則形容，火焰在夜間快速推進，吞噬1棟又1棟的房屋，「我們只能穿著身上的衣服逃出來。如果再多待20分鐘，我們就會被活活燒死。」

智利小型港口城鎮利爾肯（Lirquén）同樣遭到重創，57歲居民阿雷東多（Alejandro Arredondo）表示，許多人衝向海灘才得以保命。他在一片仍在燃燒的金屬與木材殘骸中感嘆道，「什麼都沒有留下」，而那裡原本是人們的家園。

報導補充，自今年年初以來，位於南半球的智利和阿根廷都經歷了夏季的極端高溫和熱浪，本月初阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）才爆發毀滅性野火。

