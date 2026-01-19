智利野火肆虐18死 8500公頃森林被燒毀

南美洲國家智利因熱浪來襲，氣溫飆到38°C，並且在強風的助長下，讓中部和南部飽受野火肆虐，總共燒毀8500公頃的森林，摧毀了數十棟的房屋，超過5萬居民緊急撤離。

軍方人員立即展開空中灑水救火任務，而消防人員也到處奔波，消滅24處野火。智利總統柏瑞克則宣布，比奧比奧和紐夫萊這兩大區進入「災難狀態」。

智利總統柏瑞克表示，「我們今天確認總共有18人亡，但不幸的是人數還會再增加。」

儘管總統柏瑞克在社群平台X表示，所有的救援已經到位，但當地官員則說，野火已經延燒好幾個小時了，到處都是遭到破壞的痕跡，可是政府的援助卻遲遲未到。

有些居民則躲在家裡，以為野火會自然熄滅，但沒想到會情況失控，因此，許多燒焦的屍體在田邊、屋內、道路旁跟汽車內被發現。

當地居民巴里恩托斯說：「我們經歷了一場可怕的災難，野火就是從這裡開始的，然後越燒蔓延越大，就連那輛小貨車也被燒毀。我們昨晚因火勢而被困在這裡，真的很可怕，一切都糟透了，每個人都受苦了，真的，這場災難來得又快又急。」

除了南美洲的熱浪，美國東岸則迎來兩波的冬季風暴，體感溫度一度降到零下12°C，不僅能見度大幅降低，空中和陸上的交通都受到影響。

而這股不穩定的極地渦旋則一路南下，使得大部分地區都屬於亞熱帶和熱帶氣候的佛州也罕見下雪。但這場雪並非百年難得一見，就在去（2025）年1月，因為強勁的北極冷空氣南下，讓佛州的部分地區積雪高達20公分，而這也是美國許多地區從19世紀以來，最大的一場降雪。